Украина нашла партнера по изготовлению вакцины от COVID-19

Украинские ученые совместно с израильскими коллегами будут работать над созданием вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Израиль.

Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в Израиле. Об объединении усилий договорились на встрече посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук и министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн.

Также стороны решили обмениваться информацией об эффективности и действенности препарата против коронавирусной инфекции.

Эдельштейн пообещал, что его государство поспособствует быстрому получению Украиной вакцин, которые разрабатывают крупные международные фармацевтические компании и получили утверждения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Кроме того, стороны обсудили вопрос квот на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках соглашения между правительствами обеих стран о временном трудоустройстве украинцев в отдельных отраслях на рынке труда Израиля.

Также посол и министр здравоохранения обговорили дальнейшее сотрудничество между странами в сфере медицинского туризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильскую вакцину для профилактики коронавируса Brilife начали испытывать на людях. 1 ноября в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем" стартовал первый этап, в котором примут участие 80 волонтеров возрастом от 18 до 55 лет. На втором этапе в испытаниях примут участие 960 человек, на третьем – 30 тысяч.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине проходит клинические испытания кандидат на вакцину против коронавируса, самой вакцины еще нет.