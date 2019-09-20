Украина начала строить новые КПВВ на границе с оккупированным Крымом: фото

Украина начала строительство новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом.
Об этом написал на своей странице в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев и показал фото с места работ.
"20 сентября начались работы на объектах для своевременного и качественного выполнения задания президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" до 15 ноября", – отметил чиновник.
Гусев уточнил, что во время рабочего визита министра инфраструктуры Владислава Криклия в Херсонскую область, который запланирован на конец сентября, среди других важных вопросов приоритетного развития транспортной инфраструктуры региона, запланировано посетить КПВВ и провести совещание относительно фактических сроков завершения строительства.
Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"
Facebook Юрия Гусева
Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"
Facebook Юрия Гусева
Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"
Facebook Юрия Гусева
Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"
Facebook Юрия Гусева
Как сообщал OBOZREVATEL, на административной границе Украины с Крымом российские оккупанты установили новое ограждение.
Ранее в Украине предложили создать морской режимный район вокруг аннексированного Россией Крыма с целью запрета захода судов во все порты полуострова.
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