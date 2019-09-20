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20 сентября • обновлено в 16:01
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Украина начала строить новые КПВВ на границе с оккупированным Крымом: фото

1.4т Читать материал на украинском

Украина начала строительство новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев и показал фото с места работ.

"20 сентября начались работы на объектах для своевременного и качественного выполнения задания президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" до 15 ноября", – отметил чиновник.

Гусев уточнил, что во время рабочего визита министра инфраструктуры Владислава Криклия в Херсонскую область, который запланирован на конец сентября, среди других важных вопросов приоритетного развития транспортной инфраструктуры региона, запланировано посетить КПВВ и провести совещание относительно фактических сроков завершения строительства.

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Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"

Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"

Facebook Юрия Гусева

Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"

Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"

Facebook Юрия Гусева

Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"

Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"

Facebook Юрия Гусева

Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"

Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"

Facebook Юрия Гусева

Как сообщал OBOZREVATEL, на административной границе Украины с Крымом российские оккупанты установили новое ограждение.

Ранее в Украине предложили создать морской режимный район вокруг аннексированного Россией Крыма с целью запрета захода судов во все порты полуострова.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Карпов Стас
Карпов Стас
Строить нужно основательно, чтобы позже не ремонтировать каждые 5 лет, тратя бюджетные средства.
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филипп филипыч
филипп филипыч
правильно, что бы было удобно пересекать границу толпам людей. хороший приграничный пункт, хороший пропуск, хорошие отношения)
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филипп филипыч
филипп филипыч
Rabinovich Alexander, а как ты определишь своя земля или нет если границ нет?))
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Куцырь Дмитрий, не было бы границ - жили бы все без конфликтов, без таможен и армий, каждый на своей земле был бы хозяином.
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