Страна на грани обезвоживания из-за Коломойского: украинцы сказали, как поступить

В Украине уже несколько недель бушует скандал вокруг остановки химического завода "ДнепрАзот" олигарха Игоря Коломойского, который является производителем жидкого хлора для обеззараживания воды.

Проблемы с предприятием могут обернуться отключениями воды в несколько городах. Как поступить в этой ситуации украинцам, и стоит ли вообще действовать, OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей.

Согласно итогам проведенного опроса, подавляющая часть украинцев, а именно 72%, считают, что нужно отказаться от использования хлора для очистки воды, как это сделали в странах Евросоюза.

Вместе с тем, 18% опрошенных отметили, что нельзя идти на поводу у Коломойского. Олигарха предложили засудить.

И всего по 4% респондентов поделились противоречивыми взглядами. Первая половина считает, что нужно переплатить за румынский хлор для решения проблемы.

Зато вторая половина не хочет ничего предпринимать, потому что считают это безвыходной ситуации. Потому они предложили пойти на уступки Коломойскому. Всего в опросе участвовали 3148 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, предпосылки к тому, что часть Украины может остаться без воды, наблюдалась еще в начале июля.

В Николаеве с 16 пообещали снизить подачу водоснабжения из-за остановки производства жидкого хлора предприятием "ДнепрАзот".

Кроме того, заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская рассказала, что предприятия по производству напитков Coca-Cola и Carlsberg приостанавливают производство, потому что остались без хлора для очистки воды. Однако позже, производитель пива прокомментировал ситуацию, отметив, что останется в Украине.