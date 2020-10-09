Украина вышла в топы мирового рейтинга по летальным исходам COVID-19: врач назвала ситуацию трагической

Украина вошла в топы рейтингов стран Европы и мира по количеству новых летальных случаев COVID-19 за прошедшие сутки (за 8 октября в стране умерли 89 инфицированных).

Так, согласно worldometers.info, Украина заняла третье место среди европейских стран (впереди Испания с 241 умершим за день и РФ – с 201). Среди всех стран мира Украина – на девятом месте (обогнали Индия, США, Мексика, Испания, Иран, Россия, Бразилия, Индонезия).

В блоге, опубликованном на сайте "Гордон", неонатолог и педиатр Елена Костюк заявила, что ситуация в стране трагическая. При этом, по ее данным, Украина на четвертом месте в Европе по смертности за сутки. Врач не уточнила, на какие данные она опирается.

"Украина входит в опасную фазу развития эпидемии – болеющих становится все больше, люди умирают все чаще... В этом смысле Украина не уникальна.

Однако в условиях нашего менталитета, нашей системы охраны здоровья, где правая рука часто не знает, что делает левая, при полном отсутствии ресурсов, когда министр с экранов рассказывает, насколько у нас все хорошо, а мы, работники системы здравоохранения, знаем, мы понимаем, насколько все хрупко и непредсказуемо. Поэтому я считаю, что для нас ситуация складывается трагично", – написала медик.

Она добавила, что многие больницы не готовы к большому потоку больных из-за "грандиозной проблемы с персоналом".

Врач отметила, что в стране достаточно аппаратов ИВЛ, но техника находится "не там, где надо". Кроме того, в Украине не хватает медицинских специалистов, которые могут работать с такими аппаратами.

Костюк выступила за введение жестких штрафов за нарушение карантина, указав на игнорирование масочного режима. Кроме того, как отметила врач, многие носят маски неправильно.

Медик также считает, что метро закрывать не стоит. "Ни в одной стране метро и магазины не сыграли решающей роли в распространении коронавируса. Поэтому и метро, и магазины должны работать. Я также не сторонница идеи закрывать школы. Не в них проблема. Основные проблемы в нашей стране – отсутствие самодисциплины и должной организации профилактики", – заявила она.

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозу Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией, больных COVID-19 в Украине уже к 16 октября будет более 6000 в сутки, больше всего – на Харьковщине.