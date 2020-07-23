Украина на 10 месте в Европе по количеству случаев COVID-19, но мы справимся, – Ляшко

Марина Лисничук Общество 08:50, 23.07.2020 Обновлено: 08:58, 23.07.2020

Украина находится на десятом месте в Европе по количеству выявленных случаев заболеваемости коронавирусом. Тогда как в мире по этому же показателю наша страна занимает 36 место.

Но при этом украинцам удастся справиться с пандемией, заверил в эфире "Украинского радио" главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Он поделился мнением, почему Китай, откуда распространился вирус, так эффективно его поборол, а Украина и другие страны Европы – не смогли.

"Если мы посмотрим, где мы находимся в мировой статистике, то в Европе мы на 10-м, а в мире – на 36-м месте по количеству случаев коронавирусной болезни. Наше количество не дотягивает до тех мировых проблем, которые есть в США (4 млн), Бразилии (2 млн) и Индии (1,2 млн)", – подчеркнул замминистра здравоохранения.

По его словам, украинская статистика является довольно умеренной и адекватной к ситуации, которая сложилась в мире. При этом в Минздраве не могут пояснить "феномен" КНР, где смогли быстрее противодействовать распространению COVID-19.

Место Украины в европейской статистике по COVID-19
worldometers.info

"Относительно Китая для нас это пока загадка. Думаю, что мы ретроспективно посмотрим, что именно там сработало. Почему при их плотности населения и передвижениях не произошло вспышек за пределами Уханя", – добавил главный санврач.

Также он заявил, что Украина справится с коронавирусной инфекцией и ее распространением. В частности, благодаря уже принятым мерам и вакцине, которая, убежден заместитель главы Минздрава, появится весной следующего года.

"С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут либо препараты для лечения, либо вакцина, поскольку ее разработки ведутся. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Думаю, весной у нас будут вакцины и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно", – подчеркнул Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на утро четверга, 23 июля, в Украине официально подтвержден 61 851 случай коронавирусной инфекции, их них 856 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умер 1551 человек, а 34 000 пациентов полностью побороли болезнь.

  • В общем в мире коронавирусом заразились более 15,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 279 857 новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

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