Украина закроется от ряда стран из-за COVID-"мутанта", решение "почти принято"

Украина планирует ограничить авиасообщение со странами, где обнаружили новый мутированный штамм коронавируса до 1 января 2021 года, соответствующее решение уже наработано, его примут в ближайшие дни.

Об этом OBOZREVATEL рассказал наш источник в правительстве. При этом он уточнил, что такое ограничение нужно рассматривать как тайм-аут, чтобы понять, насколько агрессивной является данная мутация и какие именно последствия вызывает у заболевшего человека.

"До 1 января ограничим авиасообщение. Возможно, во многих странах есть такая мутация. Это время, чтобы выяснить, есть ли такой вирус где-то еще. Речь идет об изменении образований на оболочке, мутации в геноме, но закодированы в белке. Это якобы приводит к более легкой передачи вируса, но нет доказательств относительно тяжелой клинике. Решение практически наработано, сегодня-завтра должны принять", – уточнил источник.

Ранее информацию о приостановлении прямого авиасообщения из-за нового штамма коронавируса не только с Великобританией, но и с другими странами, где появился вирус-мутант, OBOZREVATEL сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он курирует коммуникации и медианаправление. По его словам, свои экстренные рекомендации готовят соответствующие министерства.

"Официальные сообщения о новом штампе коронавируса, с гораздо большей агрессией и скоростью распространения, заставляет все страны в очередной раз пересмотреть форматы собственной зашиты. Одним из них считается закрытие прямых перелётов. Как вариант, вполне может быть рассмотрено предложение о временном превращении прямого авиасообщения со странами, где появился вирус-мутант. Украина крайне внимательно смотрит за происходящем", – сказал он.

Напомним, что новый штамп COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнаружен не только в Великобритании, но и в Дании, Италии, Нидерландах и даже в Австралии и Южной Африке.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Лондоне (Англия), Уэльсе и Шотландии вводится самый высокий 4-ый уровень ограничений в связи с распространением коронавируса (COVID-19) и появлением нового штамма VUI-202012/01. Об этом в субботу, 19 декабря, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Daily Mail. Ограничения начинают действовать с полуночи воскресенья, 20 декабря до 30 декабря. Таким, образом Рождество 25 декабря пройдет на локдауне.