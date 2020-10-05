Украина может вернуться к жесткому карантину: Степанов прояснил условие

Украина может вернуться к жестким карантинным ограничениям, если ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 будет ухудшаться.

Об этом сообщается на сайте Министерства охраны здоровья со ссылкой на министра Максима Степанова. По его словам, локдаун – это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Однако вводя жесткий карантин, также нужно учитывать последствия для экономики.

"Нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава. Но в случае, если ситуация будет принимать угрожающий характер, министерство будет предлагать возвращение к более жестким карантинным мерам", – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что более жесткое соблюдение карантинных норм напрямую влияет на уменьшение количества больных COVID-19.

"24 сентября, когда Тернополь перешел в "красную" категорию эпидемической опасности, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней составлял 615 больных. Через неделю он снизился до 484. То есть мы сразу видим, что введение этих ограничительных мер помогает снизить уровень заболеваемости", – констатировал Степанов.

Отметим, ранее Степанов заявил, что Украина пока не пойдет путем Израиля и не будет вводить повторно полный локдаун из-за пандемии COVID-19.

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