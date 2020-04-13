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13 апреля • обновлено в 06:05
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"Украина может вернуть не только Крым и Донбасс!" Турчинов напророчил России судьбу СССР

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Россия унаследовала от СССР генетические болезни саморазрушения, которые могут быть выгодны Украине.

Такое мнение высказал исполняющий обязанности президента в 2014 году, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью OBOZREVATEL. "Еще за год до распада СССР никто не мог представить, что это вообще возможно. Россия унаследовала от Советского Союза не только тоталитарную идеологию агрессивности и коварства, не только ядерное оружие и военную стратегию. Россия – это великан на глиняных ногах, который будет разрушен", – спрогнозировал он.

Александр Турчинов

Александр Турчинов

По словам Турчинова, в итоге, Украина может вернуть "не только Донбасс и Крым".

"Другой вопрос – Украина должна достойно пройти испытания и стать региональным лидером, сильной страной, динамично развивается. А для этого надо прекратить дилетантизм и любительство в вопросах государственного управления", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, остановить российскую агрессию на Донбассе и защитить Украину можно только силой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Персона
Александр Турчинов
Место
Украина
Теги
Новости России СССР война Донбасс
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