Украина может получить вакцину против COVID-19 бесплатно, – Ляшко

Виктория Довгань Общество 10:12, 12.11.2020 Обновлено: 10:22, 12.11.2020

Украина попала в список 92 стран, которые могут получить вакцину против коронавируса COVID-19 бесплатно или по специальной рыночной цене.

Такая возможность предусмотрена механизмом COVAX, к которому присоединилась наша страна, сообщил на брифинге главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украина работает с механизмом СOVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни при ее регистрации с доказанной безопасностью и эффективностью. Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, которое будет равно 20% от общей численности населения. Максимум 8,5 млн доз. И первый транш мы ожидаем в размере 3% (1,25 млн доз). Ближайшее заседание COVAX состоится 19 ноября", – отметил Ляшко.

Именно тогда, по его словам, станут известны ориентировочные даты поставки, ориентировочное количество и стоимость вакцины, которую получит наше государство.

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