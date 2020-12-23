Украина может получить до 16 млн доз бесплатной вакцины от COVID-19, – Ляшко

Количество доз бесплатной вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX, которую должна получить Украина, может увеличиться в два раза – с 8 до 16 миллионов.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил главный санитарный врач – заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко. Он уточнил, что это потенциальная возможность.

По словам замминистра, 8 млн доз – это гарантированное количество, которое Украина получит. Однако сейчас ведутся переговоры со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы увеличить количество.

"Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн доз – мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн – это стопроцентная гарантия, 16 – это потенциальная возможность", – пояснил Ляшко.

Также он отметил, что вместе с вакцинами Киев должен получить шприцы и боксы биологической безопасности.

Напомним, что оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от коронавируса. Первыми в стране прививки получат люди с высоким риском заражения COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина оказалась в самом конце очереди на получение широкого доступа к вакцине от коронавируса. Согласно анализу журналистов, украинцам она может не достаться даже в 2021 году.

При этом в Минздраве рассчитывают на механизм COVAX и прямую закупку вакцины за средства госбюджета, а первые партии обещают в январе. Однако и здесь не все гладко, поскольку страны могут не получить препарат до 2024 года.

В свою очередь президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина не вошла в перечень стран, которые первыми получат вакцину, потому что потеряла позиции в мире и Европе.