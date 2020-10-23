Украина может отказаться от перехода на зимнее время: в Кабмине назвали условие

Мирослав Семенюк Общество 15:20, 23.10.2020 Обновлено: 16:16, 23.10.2020

Украина может отказаться от перевода часов дважды в год для гармонизации законодательства с нормами Европейского Союза.

Как сообщается на официальном сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, для этого соответствующее решение должно быть принято в ЕС.

"В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решения об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства до ЕС, будет предложено Кабинету министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины", – говорится в сообщении.

По информации Минэкономики, каждая страна ЕС должна к апрелю 2021 года определиться, на каком времени она останется: на летнем или зимнем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в 04:00 в Украине стрелка часов переводится на 1 час назад.

Переход на зимнее время осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров №509 от 13.05.1996 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

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