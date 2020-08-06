Украина может бесплатно получить вакцину от COVID-19: Ляшко назвал условия

В случае появления на рынке вакцины от коронавируса Украина может получить ее в рамках международной инициативы COVAX. Причем определенное количество доз такого препарата могут поставить в страну бесплатно.

Подробнее об этом и том, кого из украинцев прежде всего будут вакцинировать от COVID-19, в интервью "Апострофу" рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Все понимают, что спрос на коронавирусную вакцину будет достаточно сумасшедшим. Есть страны, которые могут за раз выкупить годовую потребность, чтобы обеспечить своих жителей. Например, США, Великобритания, Германия. Их экономики позволяют достаточно быстро закупить препарат", – отметил он.

Главный санврач добавил, что распределением вакцины для стран со слабой экономикой в том числе будет заниматься Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), который помогал таким государствам и до пандемии коронавируса.

"GAVI объединил несколько структур и около 140 стран, и определил, что первые вакцины будут закуплены и покроют потребности в вакцинации 20% населения в каждой стране, именно за их счет. Далее они смотрят, какие у каждой страны экономические способности. Кому-то эти вакцины придут бесплатно, кому-то будет специальная цена, а кому-то стоимость та же, рыночная, но гарантированный доступ для покрытия потребностей 20% населения", – пояснил Ляшко.

По его словам, когда такой препарат будет доступен, в Украине в первую очередь вакцинировать им будут людей из профессиональной группы риска: медицинских работником, силовым структурам, для того, чтобы работала государственная система. После этого речь идет о людях пожилого возраста, которые больше всего страдают от COVID-19, и людей с хроническими болезнями.

Прежде всего вакцинировать от COVID-19 в Украине будут людей с профессиональной группы риска

"Мы присоединилась к переговорам, и к нам пришло письмо, где указано, что GAVI рассматривает и подтверждает возможности Украины получить свои 20% по механизму COVAX. Для нашей страны это 8 млн доз, которые будут приходить определенными траншами, как только будет зарегистрирована та или иная вакцина. При этом речь не идет о том, что это будет какая-то одна вакцина. GAVI будет скупать и распределять препараты всех производителей по всему миру", – пояснил главный санврач.

От подчеркнул, что пока от Украины в этом вопросе не требуют финансового участия. Но окончательное решение по количеству вакцины и ее цене будет принято на заседании альянса в сентябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики заявили, что богатые страны уже заказали более миллиарда доз вакцин от коронавируса, а это вызывает опасения, якобы остальной мир будет стоять за ними в очереди.