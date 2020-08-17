Украина могла перейти ко второй волне COVID-19: врач назвал признак

В Украине начался прирост количества людей, больных коронавирусом (COVID-19), что может указывать на начало второй волны эпидемии.

Как сообщил в эфире "Украина 24" врач-инфекционист Андрей Алферов, течение заболевания волнообразное, но между пиками нет спада до нуля.

"Сейчас, например, в Херсоне, где я работаю, больных стало больше, в том числе тяжелых больных. Одним из наиболее достоверных признаков того, что число больных увеличивается, является количество пациентов, нуждающихся в дополнительном кислороде или даже искусственной вентиляции легких. У нас таких больных стало больше, и это говорит о том, что постепенно количество больных растет", – сказал он.

Также Алферов объяснил, почему сейчас фиксируется больше случаев бессимптомной болезни, чем в начале эпидемии.

"Масштабы тестирования были разные, поэтому оценивать сложно. Но по моему мнению, число бессимптомных больных было примерно одинаковое. Сейчас идет рост и симптоматических больных, и с тяжелым течением. Это люди с хроническими заболеваниями, онкологией или люди старше 60-65 лет, таких больных становится больше", – отметил врач.

По его словам, прирост, возможно, связан с тем, что люди едут на юг отдыхать, и происходит заражение из других областей Украины.

"Весной были более дисциплинированные люди, сейчас из-за жары они стали реже носить маски. Я считаю, что в первую очередь количество больных увеличивается из-за миграции населения", – подчеркнул Алферов.

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