Украина масштабными темпами теряет питьевую воду, это не может не пугать, – эколог

В Украине наблюдается стремительное уменьшение запасов питьевой пресной воды. При этом в стране нет мониторинга количества артезианской воды.

О проблеме в интервью УНИАН рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

"Украина масштабными темпами теряет питьевую пресную воду. Мы видим дефицит питьевой воды, при этом, не знаем реального количества питьевой артезианской воды", – сообщила эксперт, отметив, что артезианские источники не посчитаны государством.

По ее словам, в Украине нет ни одного специалиста, который бы мог сказать: "У нас на ближайшие 50-100 лет есть такое-то количество питьевой артезианской воды".

Эколог уверена, что в стране надо запретить на законодательном уровне использовать уникальные источники артезианской воды для нужд сельского хозяйства, что по сути является "криминальной аномалией".

"Артезианская вода в Украине ограничена. Чтобы не допустить коллапса, нужно уже сейчас принять ряд изменений в законодательстве. Надо запретить использовать ресурс для любых нужд, кроме питьевого водопотребления", – отметила Цыганок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее управляющая директор международной неправительственной экологической организации 350.org в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Светлана Романко предупредила, что миру в следующие 30 лет грозит сильный дефицит питьевой воды, а Украина, согласно прогнозам, к 2050 году может начать ее импортировать.

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