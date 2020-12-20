Медсестра устроилась на заправку, врач умер без лекарств: правдивые истории о COVID-19 в фильме Бно-Айрияна

В Украине вышел первый полнометражный документальный фильм экс-главы Киевской областной госадминистрации Михаила Бно-Айрияна о ситуации с коронавирусом.

Картина "COVID-19: Выход из красной зоны" была представлена на официальном канале проекта "7 фильмов Бно-Айрияна" в YouTube. В фильме показаны истории реальных людей, которые стали жертвами коронавируса.

"Наша команда побывала в 7 городах Украины (Черкасы, Одесса, Николаев, Кривой Рог, Краматорск, Львов и Киев) и преодолела 5000 километров пути для того, чтобы рассказать эти истории вам. Это правда от тех, кто живет с ковидом, лечится от него, кто каждый день держит оборону в борьбе с вирусом", – говорится в описании.

"В процессе съемки фильма мы поняли, что красная зона – это не только реанимации и палаты больниц, куда нам удалось попасть, а это – вся наша страна уже 29 лет", – заявили создатели.

OBOZREVATEL выделил главные месседжи фильма о коронавирусе.

Марина Турчина проработала 23 года медсестрой скорой помощи в Кривом Роге. Три месяца назад она уволилась и пошла на заправку. Свой поступок женщина объяснила тем, что больше не смогла "терпеть пытки".

"Просто так бы люди не уходили, если бы все было хорошо!" – говорит Марина.

Она признается, что скучает по своим пациентам, но возвращаться пока не собирается.

Ее муж, который также работает на скорой помощи, рассказывает об адских условиях, в которых они находятся: "Когда, извините, после каждой смены нужно тратить ползарплаты на лекарства, на массажистов, на все остальное… Как я и говорил, таскаем и тяжелых больных, и алкашей, и лифты не работают".

Максим Белинов – врач-реаниматолог из 10 городской больницы Одессы – умер 16 мая от тяжелой формы коронавируса. Коллеги признаются, что весь коллектив пребывал тогда в шоке. Мужчина просто сгорел на глазах.

Заразился Белинов на рабочем месте. Он реанимировал пациента, у которого уже посмертно подтвердился COVID-19.

Как оказалось, на тот момент врачи этой больницы работали с инфицированными не в специальной защитной одежде, а в обычной.

Волотнер Екатерина Ножевникова рассказала, что за день до смерти Белинова им позвонили его родственники и попросили помочь достать лекарства.

"Я, конечно, охр*нела тогда. Думаю, ничего себе, если у них там врач лечится, коллега, и они медикаменты не могут найти. Но на тот момент с обеспечением там было хр*ново", - говорит она.

Супруга Белинова работает и сейчас пульмонологом, постоянно контактируя с людьми с подозрением на коронавирус.

При этом, как показано в фильме, в Одессе бурлит ночная жизнь. Днем же люди также вообще не придерживаются ограничений – развлекаются большими группами и без средств защиты.

Главный патологоанатом Львовщины Борис Рубин рассказал, что тяжелую атипичную пневмонию при вскрытиях они начали замечать еще в январе 2020 года.

По его словам, сейчас они проводят где-то три таких процедуры в день с жертвами COVID-19. При этом зарплата врача, который постоянно в зоне риска, составляет не более 5-6 тыс.

Обещанные доплаты они получали лишь в апреле и частично в мае.

Коллега Рубина подчеркнула, что, когда она слышит по ТВ обещания властей, ей просто становится смешно.

Начальник Львовского военного госпиталя Олег Гайда умер от осложнений коронавируса в июне 2020 года. Его семья, кроме горя утраты, пережила еще и настоящий бюрократический ад.

Как рассказал его сын – врач в четвертом поколении – Игорь Гайда, он столкнулся с вершиной цинизма. "Речь идет о 1,5 млн грн. И все эти три месяца представители разных социальных структур мне говорили: "Ты понимаешь, это очень большая сумма. Тут такая бюрократия, тебе нужно пережить вот это все…" – рассказал он.

"Получается, что 1,5 млн грн – это большая сумма за жизнь врача, который 30 лет спасал людей", - возмутился Игорь.

Мужчина отметил, что не хотел бы, чтобы его дети также становились медиками.

По состоянию на конец ноября в Украине коронавирусом заболели 34 тыс. медиков, 309 - умерли, только 35 семей получили компенсацию.

Лечение коронавируса отнюдь не бесплатное. На Львовщине пациенты озвучили суммы от 10 до 25 тыс., которые они потратили на пребывание в больнице.

Семейный врач из Дрогобыча, которая также лечится сейчас от COVID-19, заявила, что ее поразила легкая форма, поэтому стоимость оказания медуслуг пока не превысила 10 тыс.

Директор львовского Центра легочного здоровья Любомир Рак назвал следующие суммы: стоимость одного дня лечения – 2500 грн, пребывания в реанимации – 6000.

В заключительных кадрах фильма медики из разных городов Украины обратились к власти с призывом достойно оценивать их труд.

"Извините, тема заезженная, но я врач с 30-летним опытом работы получаю около 7 тыс. зарплаты", – сказал медик из 10-й городской больницы Одессы.

Медработники из всех уголков нашей страны призвали чиновников не только отдавать приказы, но и проверять их выполнение.

"Никакие должности и регалии не спасают от коронавируса", – напомнили они.

Украинский рок-музыкант, лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич рассказал, что шоу-бизнесу особо тяжело выживать в условиях карантина, но исполнители понимают всю серьезность ситуации, поэтому пытаются адаптироваться.

"У нас был самый короткий тур в истории группы. Мы 8 марта отыграли в Одессе, 13-го – в Чернигове, и 14 марта у нас уже закончился тур, потому что нужно было вернуться домой, карантин", – поделился он.

Но, благодаря креативности музыкантов, украинцы все равно имеют возможность насладиться любимыми композициями.

"Мы все это время адаптировались, мы играли концерт вертикальный, где в номере было только четыре знакомых человека. Мы стоим на одном здании, напротив нас – гостиница с балконами, на которых расположены люди", – рассказал Галич.

П.С.

Фильм показал, что красная зона для Украины не заканчивается… И если украинская власть не научится адекватно воспринимать реальность, она станет черной.. Как итальянский Бергамо…