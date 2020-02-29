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29 февраля • обновлено в 19:32
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Украина изменила правила въезда на оккупированный Донбасс

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В воскресенье, 1 марта, все КПВВ в районе ООС переходят на весенний график работы.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил, посоветовав гражданам взять во внимание эту информацию при планировании своих поездок.

"Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2020 переходят на график весеннего периода.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30", – сказано в сообщении.

Очереди на КПВВ на Донбассе

Очереди на КПВВ на Донбассе

Как писал OBOZREVATEL, также с 1 марта в Украине вступят в силу новые правила пересечения границы с Россией.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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