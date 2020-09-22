По данным польской прессы, сейчас идут переговоры между Британией и Украиной по поводу модернизации украинских ВМФ. Причем, как отмечает и источник, переговоры в этом направлении ведутся уже достаточно давно и теперь выходят на промежуточный финиш, а именно – на утверждение самой концепции модернизации флота.

Отправной точкой для таких переговоров стало назначение флота. Поскольку главной задачей нашего ВМФ является защита береговых линий и морских коммуникаций в Черном и Азовском морях, то в первую очередь, речь идет о создании двух полноценных военно-морских баз, которые будут соответствовать нормам НАТО с соответствующей инфраструктурой. Базы должны быть созданы в Очакове и Бердянске.

Также предполагается, что основой нового флота, должны стать катера различного назначения, водоизмещением до 500 тонн. Основой этого москитного флота должны стать ракетные катера. Ожидается, что Британия готова выделить почти беспроцентный кредит на создание двух баз и строительство необходимого количества катеров.

Понятно, что детали таких переговоров и параметров готовящихся контрактов относятся к закрытой информации, но есть предположения о том, что основой для строительства партии ракетных катеров может стать проект "Barzan". Хотя это пока предположения. Известно, что на основе этого проекта строились 56-метровые патрульные катера для Омана и Кении, но если все пойдет по плану, проект будет взят просто за основу, а начинка катеров будет совсем другой.

Якобы, речь идет о том, что катера должны иметь около 50 метров длины, 400+ тонн водоизмещения и скорость до 50 узлов. А то, что производилось ранее, имело 56 метров длины, водоизмещение 380 тонн и скорость – 35 узлов. И строилось все это на верфи Vosper Thornycroft (сейчас входит в группу BAE Systems).

Предполагается, что такой катер будет иметь артиллерийскую установку OTO Melara калибра 76 мм/62 Super Rapid, с восемью пусковыми установками для противокорабельных ракет MM40 Exocet и будет снабжен ракетным комплексом ПВО ближнего радиуса действия Sadral для шести ракет "Мистраль". Также предусматривается вооружение катера автономной 30-мм артиллерийской системой Goalkeeper и двумя 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами.

В общем, если речь идет о небольших водоемах, наподобие Черного моря и прибрежном характере боевых действий, то это – колючая штучка, которая способна принести массу сюрпризов противнику. Скажем так, если бы через Керченский пролив пошла пара таких катеров, то все те консервные банки, которые делали нам нервы, держались бы на расстоянии, а если бы решились открыть огонь, то эта пара могла отправит непосредственно к крабам все, что там было рядом. Стоимость катеров, в зависимости от комплектации, колеблется от 46 до 62 миллионов евро за одну единицу.

Что тут важно, британцы не только готовы авансово профинансировать весь проект, но и полностью передать технологии нашим специалистам. Так, речь идет о том, что только два катера серии, предполагается построить на верфи в Британии. Причем, это будет сделано с участием наших специалистов, чтобы те переняли опыт строительства такой техники, а все остальное должно строиться в Украине. Единственное условие англичан – строительство не должно происходить в Николаеве.

Что важно, англичане готовы осуществлять общую координацию проекта, что они уже делали не раз и имеют обширный опыт подобных мероприятий. Кроме того, они готовы рассмотреть возможность интеграции нашей противокорабельной ракеты "Нептун", для установки ее в качестве основной системы вооружений. В качестве еще одного варианта, рассматривается шведская ракета RBS15.

Ну и понятно, что все оборудование, необходимое для строительства катеров, англичане тоже будут поставлять по мере необходимости. Кроме того, сам проект катера уже имеет доработки, в соответствии с современными требованиями к флоту, в плане радиолокационной заметности и собственного радиоэлектронного оборудования.

В общем это предложение является одним из самых интересных, по своей конструкции и способу финансирования. И в общем, именно этому вопросу был посвящен визит министра обороны Великобритании, который демонстративно отказался встречасться с кротами, в том числе с самым крупным из них, который вырыл нору на Банковой – "епрстмраком".

Плюс к этому, наш ВМФ уже получил от США два скоростных патрульных катера класса "Island", диной 34 метра, шириной 6,4 метра и водоизмещением 168 тонн. Скорость – 29,5 узлов. Они вооружены 25-мм пушкой Mk38 и двумя пулеметами, калибра 12,7-мм. Еще должно прийти как минимум два таких катера.

Кроме того, из США должны прийти до 16 штурмовых, патрульных катеров Mark VI, длиной 28 метров и водоизмещением 72 тонны. Скорость – свыше 35 узлов. Имеет вооружение две 30-мм пушки Mk 44 Bushmaster II в башнях MSI Seahawk A2, а также шестью турелями для установки крупнокалиберных пулеметов или гранатометов.

Кроме того, из США должны прийти до 16 штурмовых, патрульных катеров Mark VI, длиной 28 метров и водоизмещением 72 тонны. Скорость – свыше 35 узлов. Имеет вооружение две 30-мм пушки Mk 44 Bushmaster II в башнях MSI Seahawk A2, а также шестью турелями для установки крупнокалиберных пулеметов или гранатометов.

Ну и кроме этого, уже подписан контракт на поставку двух десятков скоростных патрульных катеров FPB 98 Mk 1 от французского производителя OCEA. В отличие от англичан, французы готовы отдать на производство в Украине только четверть катеров, а три четверти – будут производить на собственных заводах.

В общем, как бы изменники во власти не сыпали песок в колеса и яд везде, где только можно, как бы ни лаяли, а караван таки идет. И насколько можно понять, Украина избрала шведскую модель флота, который выполняет примерно те же задачи, которые стоят и перед нашим флотом и если все пойдет как надо, балалаечникам уже очень скоро будет грустно, как никогда, поскольку у нас имеется к ним очень много вопросов и счетов, по которым мы с них обязаны получить сатисфакцию.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.