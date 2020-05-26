Украина избежит второй волны COVID-19 при двух условиях – Ляшко

В частности, вирус не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад

Это станет возможным в случае массовой вакцинации населения, или если COVID-19 потеряет свою агрессивность

Украину удастся избежать второй волны заболеваемости коронавирусом, наступления которой эксперты прогнозируют на осень, в случае массовой вакцинации населения.

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Или тогда, когда вирус сам потеряет силу. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

"Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух обстоятельствах: первое – во время циркуляции COVID-19 потеряет свою агрессивность… не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе – разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда нам действительно удастся предотвратить вторую волну", – пояснил он.

Ляшко назвал условия, при которых Украина сможет избежать второй волны коронавируса

Главный санитарный врач подчеркнул, мол, если ни одно из этих обстоятельств не проявится, то коронавирус продолжит циркулировать в мире, нанося значительный ущерб всем странам, в том числе Украине.

При чем выражаться это будет в виде вспышек инфицирования COVID-19, а также возникновения эпидемий или пандемии мирового масштаба, хотя и эта пока еще не завершилась.

Также Ляшко отметил, что эпидемическая ситуация в Украине не позволяет сегодня отказаться от карантина, поэтому и был разработан поэтапный план выхода из него. При этом главной задачей для всех украинцев остается соблюдение противоэпидемических требований.

"Так мы выработаем стратегию, которая может быть применена в случае наступления второй волны, которая всеми экспертами прогнозируется. Она может совпасть с другими волнами острых респираторных заболеваний, таких как грипп или аденовирусная инфекция. Тогда будет достаточно сложно управлять такими ситуациями", – констатировал главный санврач страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции COVID-19.

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