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26 мая • обновлено в 08:13
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Украина избежит второй волны COVID-19 при двух условиях – Ляшко

  • Главный санврач Виктор Ляшко считает, что Украине удастся избежать второй волны заболеваемости коронавирусом

  • Это станет возможным в случае массовой вакцинации населения, или если COVID-19 потеряет свою агрессивность

  • В частности, вирус не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад

  • Однако главной задачей остается соблюдение украинцами противоэпидемических требований

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Украину удастся избежать второй волны заболеваемости коронавирусом, наступления которой эксперты прогнозируют на осень, в случае массовой вакцинации населения.

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Или тогда, когда вирус сам потеряет силу. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

"Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух обстоятельствах: первое – во время циркуляции COVID-19 потеряет свою агрессивность… не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе – разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда нам действительно удастся предотвратить вторую волну", – пояснил он.

Ляшко назвал условия, при которых Украина сможет избежать второй волны коронавируса

Ляшко назвал условия, при которых Украина сможет избежать второй волны коронавируса

Главный санитарный врач подчеркнул, мол, если ни одно из этих обстоятельств не проявится, то коронавирус продолжит циркулировать в мире, нанося значительный ущерб всем странам, в том числе Украине.

При чем выражаться это будет в виде вспышек инфицирования COVID-19, а также возникновения эпидемий или пандемии мирового масштаба, хотя и эта пока еще не завершилась.

Также Ляшко отметил, что эпидемическая ситуация в Украине не позволяет сегодня отказаться от карантина, поэтому и был разработан поэтапный план выхода из него. При этом главной задачей для всех украинцев остается соблюдение противоэпидемических требований.

"Так мы выработаем стратегию, которая может быть применена в случае наступления второй волны, которая всеми экспертами прогнозируется. Она может совпасть с другими волнами острых респираторных заболеваний, таких как грипп или аденовирусная инфекция. Тогда будет достаточно сложно управлять такими ситуациями", – констатировал главный санврач страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
вирус Министерство здравоохранения
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