Украине удалось избежать пика коронавируса – Ляшко

Украина смогла избежать стремительного распространения коронавируса, мы уже находимся на плато, но из-за карантина оно может быть растянутым во времени.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в целом двигаемся по оптимистическому сценарию, при котором рост количества больных не превышает 30%, система здравоохранения справляется с нагрузкой.

"Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачок, плато и пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато, и оно может быть длительным", – отметил Ляшко.

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По его словам, один из прогнозов, который рассматривался, предусматривал 180 тысяч больных.

"Стремительного распространения вируса не произошло, фиксируем рост числа новых случаев, с учетом тех, кто выздоровел и умер, и он не превышают 10%. Ежедневно у нас стабильные показатели и колебания в рамках 5% прироста. Это еще не устойчивая тенденция к снижению. Плато может быть длительным, но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика", – подытожил он.

Полную версию интервью с Виктором Ляшко читайте на OBOZREVATEL в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, карантин в Украине могут начать ослаблять раньше официального старта 11 мая, если будет наблюдаться резкое снижение количества инфицированных коронавирусом.