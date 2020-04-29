Главная Новости
29 апреля • обновлено в 17:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украине удалось избежать пика коронавируса – Ляшко

6.5т
Читать материал на украинском

Украина смогла избежать стремительного распространения коронавируса, мы уже находимся на плато, но из-за карантина оно может быть растянутым во времени.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в целом двигаемся по оптимистическому сценарию, при котором рост количества больных не превышает 30%, система здравоохранения справляется с нагрузкой.

"Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачек, плато и пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато и оно может быть длительным", – отметил Ляшко.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Вести

По его словам, один из прогнозов, который рассматривался, предусматривал 180 тысяч больных.

"Стремительного распространения вируса не произошло, фиксируем рост числа новых случаев, с учетом тех, кто выздоровел и умер, и он не превышают 10%. Ежедневно у нас стабильные показатели и колебания в рамках 5% прироста. Это еще не устойчивая тенденция к снижению. Плато может быть длительным, но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика", – подытожил он.

Полную версию интервью с Виктором Ляшко читайте на OBOZREVATEL ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, карантин в Украине могут начать ослаблять раньше официального старта 11 мая, если будет наблюдаться резкое снижение количества инфицированных коронавирусом.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
10
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • В Украине для лечения коронавируса применят новое лекарство: как оно действует.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги