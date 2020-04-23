Украина из-за вырубки деревьев превращается в Египет: появились показательные кадры
Вблизи села Мыльники Нежинского района Черниговской области начала образовываться настоящая пустыня.
Как написал в Facebook пользователь Вадим Слюсарчук, в этой местности уже не первый день ветер разносит за собой тонны песчаной пыли (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Методическая работа агрохолдингов по ежегодному засаживанию вредных одинаковых культур, а также осушение болот и каналов под новые поля для выращивания кукурузы и подсолнечника, привели к тому, что земля начала высыхать", – отметил он.
По словам очевидца, все это происходило на фоне постоянной незаконной вырубки деревьев, что в разы ускорило в этих местах силу ветра.
"Зачем вам Египет? Теперь есть Мыльниковская пустыня! Только верблюдов не хватает", – пошутил Слюсарчук.
Как сообщал OBOZREVATEL, аналогичная пустыня образовалась вблизи города Семеновка Черниговской области.