Украина из-за вырубки деревьев превращается в Египет: появились показательные кадры

Вблизи села Мыльники Нежинского района Черниговской области начала образовываться настоящая пустыня.

Как написал в Facebook пользователь Вадим Слюсарчук, в этой местности уже не первый день ветер разносит за собой тонны песчаной пыли (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Образовалась настоящая пустыня

"Методическая работа агрохолдингов по ежегодному засаживанию вредных одинаковых культур, а также осушение болот и каналов под новые поля для выращивания кукурузы и подсолнечника, привели к тому, что земля начала высыхать", – отметил он.

По словам очевидца, все это происходило на фоне постоянной незаконной вырубки деревьев, что в разы ускорило в этих местах силу ветра.

"Зачем вам Египет? Теперь есть Мыльниковская пустыня! Только верблюдов не хватает", – пошутил Слюсарчук.

Facebook Вадима Слюсарчука

Facebook Вадима Слюсарчука

Facebook Вадима Слюсарчука

Facebook Вадима Слюсарчука

Facebook Вадима Слюсарчука

Facebook Вадима Слюсарчука

Facebook Вадима Слюсарчука

Как сообщал OBOZREVATEL, аналогичная пустыня образовалась вблизи города Семеновка Черниговской области.