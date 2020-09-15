Украина из-за попытки прорыва хасидов стянула силовиков на границу с Беларусью

Украина стянула на границу с Беларусью резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщила пресс-служба ГПСУ, такие меры безопасности приняты из-за попытки больших групп иностранных граждан проникнуть на территорию государства вопреки запрету. Речь идет о хасидах, которые стремятся отпраздновать еврейский новый год Рош ха-Шана в Умани (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Во время совещания, которое состоялось в пункте пропуска, глава ГПСУ вместе с руководителями подразделений правоохранительных органов обсудил вопросы взаимодействия. На нем речь шла о совместных действиях по недопущению провокаций и пресечению попыток незаконного проникновения в Украину групп иностранцев", – сказано в сообщении.

На границу с Беларусью Украина стянула силовиков. Пресс-служба ГПСУ

Ведь по состоянию на утро 15 сентября между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан, которые не оставляли попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая ограничения въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения по территории Украины коронавируса.

С ГПСУ сотрудничают Нацполиция, НГУ и ГСЧС. Пресс-служба ГПСУ

Кроме того, движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным. Такое решение украинские пограничники были вынуждены принять, поскольку прибывшие иностранцы фактически заняли проезжую часть, что приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан. В связи с этим пограничники обеспечили перенаправление транспортных средств на другие пункты пропуска.

Хасиды пытались прорвать границу Украины с Беларусью. Пресс-служба ГПСУ

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