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15 апреля • обновлено в 17:31
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Украина из-за неправильного карантина может стать "новой Италией" – израильский медик

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В Украине – некорректный карантин из-за распространения коронавируса COVID-19. И если страна сейчас не одумается, она может стать "еще одной Италией или Испанией".

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Такое мнение высказал руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС, генеральный директор Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман в интервью изданию "Гордон". Он рассказал, чем отличается карантин, а также медицина в Израиле и Украине.

Гольдман отметил, что в Израиле, например, нет такого понимания, как инфекционное отделение, а все пациенты находятся вместе. Хотя все же есть отдельные боксы и палаты.

"Из пациентов, приходивших в приемный покой, только 20% госпитализированы... На весь Израиль 2864 аппарата искусственной вентиляции легких и меньше коек. У вас все иначе: постоянная госпитализация и огромное количество коек. Для сравнения: на весь Израиль – 500 неврологических коек, а в Киеве – около 4 тыс", – добавил он.

Коронавирус в Украине. Иллюстрация

Коронавирус в Украине. Иллюстрация

"У нас 12 тыс. пациентов и 123 смерти. А в Украине на почти 3,4 тыс. зараженных – 98 смертей. В Израиле на большее количество зараженных смертей меньше. Почему? Потому что в Украине гораздо больше пациентов, но вы их просто не выявляете. При этом в Украине некорректный карантин. Если сейчас не опомниться, страна может стать еще одной Италией или Испанией", – подчеркнул специалист.

В то же время, по словам Гольдмана, в самом Израиле очень строгие ограничительные меры, которые контролирует армия. Он отметил, что недавно его знакомая вышла из дома к подруге, которая к ней приехала, и получила штраф в почти $150. Наказание получили и серферы, которые "ловили волны на пляже".

"Штрафы от $150 до $1400. Это не шутки. У нас все очень строго. Но дисциплина, мне кажется, у израильтян все же на высоком уровне. И есть понимание: лучше быть на карантине – тогда быстрее все закончится", – подчеркнул Гольдман.

"Можете не верить в карантин и выступать против него. Но приведу такой пример. Мы заметили, что среди не соблюдающих карантин людей количество заражений в пять-шесть раз выше", – отметил специалист.

По его словам, украинцам, как и жителям многих других стран нужно объединиться во время карантина и не "травить" правительство.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 15 апреля, в Украине были официально подтверждены 3764 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Andria Viktor
Andria Viktor
Все может быть,Украина нищая страна,нет ничего.
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Опача! Еврея заставили подтвердить свою личность. И сразу же БАН!!! А ещё пишут "на этом сайте комментарии не моделируются". Ну-ну...
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Кто этот человек? (руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС, генеральный директор Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман). Кто-нибудь что нибудь слышал о нём? Я с таким же успехом напишу мнение Ивана Петрова, главного консультанта Первой Восточно-Европейской СЕТИ КЛИНИК!!!
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