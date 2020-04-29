В Одесской области прошли испытания противокорабельного ракетного комплекса "Нептун".

Они проводились на полигоне Алибей, сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Отмечается, что одна крылатая ракета комплекса способна потопить корабль с тоннажем до пяти тысяч.

Боевое применение "Нептуна" обеспечивается в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и при полной автономности наведения после пуска, а также в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

В планах иметь на вооружении для крылатых ракет три вида платформ: мобильные береговые комплексы, которые проходят тестирование; ракетные катера и корветы; авиационные комплексы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из учебных полигонов Одесской области состоялся второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность.