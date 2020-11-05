Украина и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве на 2 года

Украина подписала соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения на два года.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Из-за пандемии подписание прошло в режиме онлайн.

"Это Соглашение определяет четкую "дорожную карту" нашей дальнейшей совместной работы, в частности, относительно решения таких вызовов современности, как пока чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине", – сообщил министр.

По его словам, борьба с пандемией COVID-19 не останавливает деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения.

Степанов также поблагодарил ВОЗ за постоянную помощь и поддержку, которые организация предоставляет Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель офиса Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сообщил, что вакцина от коронавируса в Украинеможет появится во второй половине 2021 года. Он отметил, что вакцина будет в наличии для людей из уязвимых групп населения.