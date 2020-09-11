Украина и Румыния провели совместные учения кораблей по стандартам НАТО. Фото

Украина и Румыния завершили совместные учения Riverian-2020, которые состоялись на Дунае. Ордера корабельно-катерного состава двух государств торжественно попрощались, пройдя встречными курсами напротив Измаила.

Как сообщает пресс-служба МВД, сигнальными флагами и подачей звуковых сигналов экипажи обменялись пожеланиями счастливого плавания. Учения продолжались в течение трех дней. Все это время корабельно-катерный состав флотов и пограничных ведомств двух стран курсировал на речном участке от Рени до почти выхода в Черное море.

Участники учений отработали основные виды строев и маневрирования в них. Каждая из 12 единиц судов прошла около 200 морских миль. Кроме того, были отработаны слаженность действий разнородных сил и средств участников. В частности – и во впервые отыгранном на реке элементе с воздушной атакой.

"Участники международного контингента должны были слаженно маневрировать, уклоняясь от ударов с воздуха, в том числе и при выставлении дымовой завесы. Воздушного "нападающего" вовремя обнаружили и условно уничтожили. Логическим продолжением после воздушной атаки стала отработка оказания помощи судну, терпящему бедствие, буксировка различными способами: постановкой на бакштов или лагом, передача грузов или раненых, в том числе и на ходу", – говорится в сообщении.

Также совместно с Пограничной полицией Румынии Морская охрана Госпогранслужбы Украины отыграла элемент поиска и спасения человека, упавшего за борт, а украинско-румынская тральная группа отработала условное траление указанного района, а также выявление и уничтожение учебной мины.

Упражнения, общение и работа штабов планировались и осуществлялись в соответствии со стандартами НАТО, а также в условиях суровых карантинных ограничений. Кроме того, организаторы учений заверили, что все мероприятия прошли без вреда экосистеме Дуная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля корабли, катера и суда ВМС ВСУ, а также военная авиация провели сбор-поход в Черном море, в ходе которого потренировались отражать атаку врага на воде.

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