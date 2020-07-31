Иран согласился выполнить все международные обязательства по катастрофе самолета МАУ, – Кулеба

Министр иностранных дел дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинская сторона провела переговоры с Ираном по расследованию катастрофы самолета МАУ, который был сбит ракетой в небе над Тегераном в январе.

Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook. Кулеба отметил, что в Тегеране согласились на прозрачное техническое расследование катастрофы.

Так, министр озвучил три основных результата переговоров:

Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечения всех виновных к ответственности и выплаты всех необходимых компенсаций. Иран согласился выполнить все обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. Это значит, что украинская сторона может строить соответствующую конструктивную работу по расследованию трагедии. Украина и Иран договорились, как структурировать процесс расследования. Он будет проходить на нескольких уровнях: говорить будут следователи, юристы технические эксперты, чтобы определить все обстоятельства и нюансы. Только тогда, по словам Кулебы, можно будет подсчитывать суммы компенсаций родственникам погибших в трагедии.

Кулеба отметил, что в переговорном процессе с Ираном Украина выступает движущей силой. Украинская сторона ведет переговоры от всех стран, граждане которых пострадали в трагедии.

"Мы выступаем с позиции лидера переговорного процесса. Эта лидерская роль останется за Украиной и в дальнейшем. Мы настроены на конструктивное сотрудничество с иранской стороной, если с их стороны мы будем наблюдать такое же отношение. Если мы увидим, что процесс идет не туда, искусственно затягивается, мы готовы к альтернативным сценариям", – подчеркнул министр.

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