Иран согласился выполнить все международные обязательства по катастрофе самолета МАУ, – Кулеба
Министр иностранных дел дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинская сторона провела переговоры с Ираном по расследованию катастрофы самолета МАУ, который был сбит ракетой в небе над Тегераном в январе.
Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook. Кулеба отметил, что в Тегеране согласились на прозрачное техническое расследование катастрофы.
Так, министр озвучил три основных результата переговоров:
Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечения всех виновных к ответственности и выплаты всех необходимых компенсаций.
Иран согласился выполнить все обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. Это значит, что украинская сторона может строить соответствующую конструктивную работу по расследованию трагедии.
Украина и Иран договорились, как структурировать процесс расследования. Он будет проходить на нескольких уровнях: говорить будут следователи, юристы технические эксперты, чтобы определить все обстоятельства и нюансы. Только тогда, по словам Кулебы, можно будет подсчитывать суммы компенсаций родственникам погибших в трагедии.
Кулеба отметил, что в переговорном процессе с Ираном Украина выступает движущей силой. Украинская сторона ведет переговоры от всех стран, граждане которых пострадали в трагедии.
"Мы выступаем с позиции лидера переговорного процесса. Эта лидерская роль останется за Украиной и в дальнейшем. Мы настроены на конструктивное сотрудничество с иранской стороной, если с их стороны мы будем наблюдать такое же отношение. Если мы увидим, что процесс идет не туда, искусственно затягивается, мы готовы к альтернативным сценариям", – подчеркнул министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
Однако потом в Тегеране пообещали выплатить деньги семьям погибших в катастрофе украинского самолета, который сбили над Тегераном, для того, чтобы навсегда закрыть вопрос о расследовании.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о якобы завершении расследования катастрофы самолета МАУ не подтверждены никакими документами.
В июне 2020 года Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики"со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", но позднее назвал условия для их передачи Украине.
Украина 1 июля получила от Франции приглашение принять участие в расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета.