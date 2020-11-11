Украина и Грузия должны быть в НАТО, – Ходжес

Грузия и Украина должны быть членами НАТО на основании совместных ценностей и угроз, которые стоят перед ними.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес во время выступления на 4-м Львовском форуме по безопасности, пишет "Укринформ". В нынешнем году из-за пандемии коронавируса он проходил в формате экспертного онлайн-марафона.

"Коалиции наций всегда являются вызовом. Ведь народы сплачиваются перед общей угрозой и вокруг общих ценностей. Наш альянс, нерушимый с 1949 года, присоединяет другие страны. Я думаю, что Грузия уже должна была быть в НАТО, а Украина – вскоре вслед за ней", – сказал американский генерал.

Он также отметил, что несмотря на нынешние разногласия с некоторыми странами ЕС, Турция остается важным и влиятельным союзником в Черноморском регионе и на Кавказе.

"Я даже не хочу думать о НАТО без Турции. Альянс достаточно устойчив", – заявил Ходжес.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что НАТО объявил о расширении научного сотрудничества с Украиной в рамках статуса страны как партнера с расширенными возможностями с июня 2020 года.