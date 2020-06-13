Украина готовится ко второй волне COVID-19 – Ляшко

В Украине ожидается вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Об этом главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил на брифинге в субботу, 13 июня.

По его словам, сейчас Минздрав расширяет лабораторную сеть, закупает различное оборудование, в том числе для проведения ПЦР-тестирования.

"Мы рассчитываем на поставку нового оборудования и увеличения количества тестирований", – сказал Ляшко, отметив, что такие шаги являются "подготовкой к возможной второй волне коронавирусной болезни, которая ожидается в нашей стране".

Виктор Ляшко Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 13 июня, в Украине официально подтверждено 30 506 случаев COVID-19. Из них 753 были обнаружены за прошедшие сутки.

Ляшко пояснил, что такая динамика связана именно с ослаблением карантина.