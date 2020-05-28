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29 мая • обновлено в 01:44
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Украина готовит новый план борьбы с COVID-19 на случай второй волны эпидемии

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В случае второй волны коронавируса в Украине медики будут предлагать другую стратегию борьбы, которая будет направлена на предотвращение нового тотального карантина.

Об этом в четверг, 28 мая, в эфире телеканала "Прямой" заявил главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Он отметил, что Украине стоит готовиться ко второй волне COVID-19, которая может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", – заявил Ляшко.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 22 382 случая коронавируса COVID-19. Из них – 477 за последние сутки. С момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 669 людей.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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