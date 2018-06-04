Готовы отдать 23 человека: Украина сделала предложение России, в Кремле ответили

Украинские власти готовы провести обмен 23 осужденных россиян на украинских политзаключенных, которые находятся в РФ.

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что такое предложение прозвучало на прошлой неделе во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я хочу проинформировать вас, что на прошлой неделе во время очередных минских встреч украинская сторона еще раз обратилась к российской стороне. Мы готовы передать 23 россиян, осужденных в Украине за причастность к террористическим актам, подготовку терактов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины; мы готовы передать их России ради освобождения Сенцова, Кольченко, Клыха, Гриба и других", – передает ее слова "Крым.Реалии".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле пока не готовы говорить о возможности обмена.

Олег Сенцов Infox.ru

"Я не могу ответить на этот ваш вопрос. Вы знаете, что есть специальная рабочая группа, которая занимается", – заявил он.

"О ком именно идет речь и т.д. - это все уже будут проговаривать специалисты и представители в рамках имеющейся рабочей группы. Пока голословно ничего сказать вам не могу", – сказал Песков.

Александр Кольченко

Как сообщал OBOZREVATEL, режиссер Олег Сенцов уже 19-й день голодает в российской колонии. Несмотря на поддерживающую терапию, на которую он согласился, у него уже начали выпадать зубы.

31 мая с требованием освободить Сенцова объявил голодовку еще один украинский политзаключенный Александр Кольченко.