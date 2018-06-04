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Готовы отдать 23 человека: Украина сделала предложение России, в Кремле ответили

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Украинские власти готовы провести обмен 23 осужденных россиян на украинских политзаключенных, которые находятся в РФ.

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что такое предложение прозвучало на прошлой неделе во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я хочу проинформировать вас, что на прошлой неделе во время очередных минских встреч украинская сторона еще раз обратилась к российской стороне. Мы готовы передать 23 россиян, осужденных в Украине за причастность к террористическим актам, подготовку терактов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины; мы готовы передать их России ради освобождения Сенцова, Кольченко, Клыха, Гриба и других", – передает ее слова "Крым.Реалии".

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Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле пока не готовы говорить о возможности обмена.

Олег Сенцов

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"Я не могу ответить на этот ваш вопрос. Вы знаете, что есть специальная рабочая группа, которая занимается", – заявил он.

"О ком именно идет речь и т.д. - это все уже будут проговаривать специалисты и представители в рамках имеющейся рабочей группы. Пока голословно ничего сказать вам не могу", – сказал Песков.

Александр Кольченко

Как сообщал OBOZREVATEL, режиссер Олег Сенцов уже 19-й день голодает в российской колонии. Несмотря на поддерживающую терапию, на которую он согласился, у него уже начали выпадать зубы.

31 мая с требованием освободить Сенцова объявил голодовку еще один украинский политзаключенный Александр Кольченко.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на Обозревателе.

Тема
Дело Олега Сенцова
Персоны
Олег СенцовИрина Геращенко
Место
УкраинаКиев
Объект
голодовка
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