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28 апреля • обновлено в 20:10
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Украина эвакуирует граждан на 11 спецрейсах, но не бесплатно

1.2т
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С 1 по 9 мая компания "Международные авиалинии Украины" выполнит 11 спецрейсов для доставки из-за границы украинцев и нерезидентов, которые имеют право въезда в страну.

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Доставка будет не бесплатной, на сайте компании сообщается об открытии продажи билетов.

Не бесплатно: Украина эвакуирует граждан на 11 спецрейсах

rbc.ua

Речь идет о следующих рейсах:

  • 1 мая 2020: Амстердам – Киев, Тель-Авив – Киев;

  • 3 мая 2020: Женева – Киев, Дубай – Киев, Шарм-эль-Шейх – Киев;

  • 5 мая 2020: Торонто – Киев, Дортмунд – Киев, Прага – Киев;

  • 7 мая 2020: Мадрид – Киев, Милан – Киев;

  • 9 мая 2020: Мюнхен – Киев.

Иностранцы смогут воспользоваться рейсами в обратном направлении и вылететь из Украины в эти же даты.

В компании подчеркнули, что на каждом из направлений зафиксирована единая конечная стоимость, в которую включены все налоги и сборы, а также провоз одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг.

Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в международный аэропорт "Борисполь" 27 апреля прибыл эвакуационный рейс из Майями (США) с гражданами Украины. На борту находилось 259 пассажиров, почти половина их которых – украинские школьники.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
МАУ
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