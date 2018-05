"Украина - это Россия!" Рассказ фанатки "ДНР" спровоцировал скандал в сети

Сепаратистка и пособница террористов "ДНР" Анна Ильясова заявила, что в мире Донецк, как и Украину в целом, считают частью России.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, рассказав, что отправилась на отдых на один из островов, где разгуливала в футболке с "флагом ДНР".

"Когда шла по городу, многие люди всматривались что за флаг и многие интересовались что за страна. Многие меня спрашивали: "You from?" Я отвечала: "I'm from Donetsk People's Republic". Все сразу отвечали без колебаний, ooo it's Russia! It's so good! Так что люди о нашей республике знают и многие понимают, что происходит", - заявила сепаратистка.

"Так же было много диалогов с послами некоторых стран, с этических соображений пока не могу сказать какие это были страны и имен тоже не назову, но скажу одно - все считают виноватыми именно Америку, что именно она внедрилась в Украину и развязала войну! И ещё с кем бы я не общалась когда говоришь Украина, все говорят: "А, это же Россия!" Так что в мире нас не делят!" - написала фанатка "ДНР".

Этот рассказал взбесил пользователей сети, которые назвали историю Ильясовой "сказкой для ватников", а высмеяли ее, отметив, что, скорее всего, за границу она улетела именно с паспортом Украины.

"И отдыхать девушка что-то не в Крым уехала?" "Где фото прекрасного острова? Или этот фейковый пост писался в каком-то донецком кафе? Кажется, совсем все плохо с троллями в "ДНР", "На Сахалине отдыхает? Или на Курилах? Гнида, еще, скорее всего, по украинскому загранпаспорту", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" сильно обозлились на главаря террористов Захарченко и его помощников.