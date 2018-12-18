МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Украина — это Россия!" Поклонская разразилась безумным заявлением о ''едином народе''

4.4тЧитать материал на украинском

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала Украину частью России, выразив уверенность, что граждане государств являются "единым народом".

Такое заявление Поклонская сделала во время одного из последних интервью пропагандистам, фрагмент которого опубликовал в Twitter блогер Михаил Голуб.

"Украина — это Россия! Это окраина России! Там живут люди, такие же как и мы. Они хотят разговаривать на родном русском языке. Они хотят хранить наши традиции, нашу историю, выходить 9 мая на парад вместе с ветеранами", — предположила Поклонская.

Новости
Няша-Поклонская заговорила о новой партии в России: у Путина поставили ее на место

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

"Я убеждена, что Россия, Украина, Беларусь — они неделимы, ми один народ. Мы ничем не отличаемся друг от друга. Мы не может развиваться и процветать отдельно друг от друга", — думает она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская вышла замуж за влиятельного россиянина, а также снялась в фильме террористов ''ЛНР'' с названием "Ополченочка".

Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
96
29
Смешно
11
Интересно
5
Печально
35
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Так вот пачему, вайна гражданская! Граждане Кацапии, воюют с гражданами Украины! Тогда лагична! https://youtu.be/uPEEq0J1kIE
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
На языке русичей даже такого слова как "окраина" нет и не было, вместо него употреблялось слово "околица". Эту продажную конченную суку выдаёт даже её ордынский слэнг, насосала
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
однозначно так .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Suxodrotti Kutakos, однозначно так😜🖕🇷🇺
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Suxodrotti Kutakos, ты тоже себя русским чувствуешь за то, что твоё племя дань с земель Руси для ханов орды собирало и с тех пор иначе себя не вело? Иди нах, петух подхуйловый, там жопой своей дырявой торгуй
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги