"Украина — это Россия!" Поклонская разразилась безумным заявлением о ''едином народе''

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала Украину частью России, выразив уверенность, что граждане государств являются "единым народом".

Такое заявление Поклонская сделала во время одного из последних интервью пропагандистам, фрагмент которого опубликовал в Twitter блогер Михаил Голуб.

"Украина — это Россия! Это окраина России! Там живут люди, такие же как и мы. Они хотят разговаривать на родном русском языке. Они хотят хранить наши традиции, нашу историю, выходить 9 мая на парад вместе с ветеранами", — предположила Поклонская.

Наталья Поклонская

"Я убеждена, что Россия, Украина, Беларусь — они неделимы, ми один народ. Мы ничем не отличаемся друг от друга. Мы не может развиваться и процветать отдельно друг от друга", — думает она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская вышла замуж за влиятельного россиянина, а также снялась в фильме террористов ''ЛНР'' с названием "Ополченочка".