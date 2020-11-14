Украина еще не такая сильная, чтобы пережить локдаун, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине ввели карантин выходного дня, поскольку страна экономически не выдержит полного локдауна.

Во время ежедневного брифинга 14 ноября он сказал, что "мы еще не такие сильные", в отличие от европейских стран, которые жестко усилили ограничения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Лучшим способом остановить эту болезнь является жесткий полный карантин. Это те меры, к которым прибегли снова почти все европейские страны: Франция, Испания, Германия, Польша, Чехия. Но в нашей с вами стране есть особенности, мы просто экономически не выдержим полного локдауна. И мы это понимаем. Еще не так мы сильны, чтобы выдержать полный локдаун. Поэтому мы нашли другое решение", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября.