"Украина должна быть на связи": президент "Киевстара" об эпохе коронавируса, помощи властям и 4G

Полуторамесячный карантин сильно ударил и по экономике Украины, и по каждому украинцу. Кто-то потерял часть своих доходов, кто-то - остался без работы и средств к существованию. Бизнес также оказался в незавидном положении. Однако на сложившуюся ситуацию разные компании реагируют по-разному. Кто-то зарабатывает на чужом горе и продает втридорога вещи первой необходимости. А кто-то – координирует усилия с государством и другими бизнесами ради того, чтобы Украина и украинцы вышли из испытания коронавирусом с наименьшими потерями.

К компаниям второго типа относится лидер мобильной связи в Украине – компания "Киевстар". Об уникальных предложениях компании на период карантина, а также о том, как национальный мобильный оператор переживает сложный период, чем помогает государству и его гражданам и какие социальные инициативы внедряет OBOZREVATEL распросил у президента компании "Киевстар" Александра Комарова.

Александр Комаров

- Александр, мировая пандемия коронавируса серьезно повлияла, в том числе, на Украину. Как объявленный карантин отразился на работе компании "Киевстар"?

- Телеком-отрасль адаптирована к дистанционной работе, поскольку мы сами же создаем для этого IT-решения. Сейчас 80% персонала "Киевстар" работает удаленно. Мы также помогаем нашим клиентам наладить качественные бизнес-процессы, чтобы они могли организовывать виртуальные офисы в любой точке страны.

Конечно, есть функции, которые должны быть на местах. Это, например, наши инженеры, монтажники оборудования, сотрудники колл-центра и ряд других служб. Для них мы с первых дней карантина организуем транспорт, обеспечиваем защитными и санитарно-гигиеническими средствами - все как рекомендует МОЗ.

Также частично работают и наши магазины. Хотя большинство операций по обслуживанию перешло в онлайн, не все абоненты к этому готовы. А мы не можем оставить людей, нуждающихся в нашей помощи, без связи. На примере "Киевстар" могу сказать, что для большинства предприятий Украины культура удаленной работы станет гораздо более значимым фактором, чем это было раньше.

- Что именно вы предлагаете своим клиентам, чтобы помочь им адаптироваться к работе в удаленном режиме?

- В период кризисов люди пересматривают значение слов “оставаться на связи”. Телефон и интернет стали основными инструментами для общения, эмоциональной поддержки, бизнеса.

Главное, чего от нас ждут абоненты, чтобы мы качественно выполняли свою работу. Во время “самоизоляции”, существенно выросло потребление услуг связи. Трафик “Домашнего интернета” увеличился на 20%, по сравнению с периодом до карантина. А объемы потребления услуг на абонента увеличились еще больше, до 22%. В некоторых населенных пунктах абоненты используют в сети фиксированной связи более 15 Гб в сутки. Выросло потребление голосового трафика – тоже на 20% и более по сравнению с “докарантинным” месяцем.

Как и вся телеком-отрасль, "Киевстар" много помогает стране, чтобы совместными усилиями как можно быстрее справиться с новыми вызовами. Это и благотворительная помощь – мы выделяем 30 миллионов гривен, на которые совместно с благотворительным фондом “Твоя опора” закупим 10 аппаратов ИВЛ, 20 мониторов контроля жизненно важных показателей пациентов, средства индивидуальной защиты для медиков, и др.

Мы делимся с людьми теми благами, которые можно получить от телеком-сервисов. Так, начислили бонусы на счета наших абонентов, которые на момент карантина были в роуминге – а это более 300 тысяч человек. Около 60 тысяч медиков получили от "Киевстар" по 150 бонусов на мобильные счета.

Совместно с партнером мы предоставили абонентам доступ к бесплатным консультациям в мобильном приложении "Doctor online". Этой возможностью воспользовались около 20 тысяч клиентов, и динамика потребления растет – до 1000 консультаций в день. Кстати, наше мобильное приложение уже стало №1 среди всех медицинских приложений в Украине.

Мы “занулили” звонки на горячие линии по коронавирусу как в Украине, так и для украинцев за рубежом, дали клиентам возможность быть на связи и с интернетом с нулевым или негативным балансом – через "отсрочку" абонплаты.

Чтобы облегчить семьям прохождение карантина, предоставили доступ к расширенному (новости и детские каналы) бесплатному пакету телевизионных каналов в рамках услуги "Киевстар ТВ", поддержали национальный проект "Всеукраинская школа онлайн" и открыли доступ к телеканалам, которые транслируют уроки для школьников.

Бизнес-клиентам мы дали доступ к решениям по организации удаленных офисов в любой точке страны, тоже без абонплаты.

И это – далеко не полный перечень всего, что мы сейчас делаем, чтобы наши абоненты, вся страна легче адаптировалась к жизни и работе в новых условиях. В финансовом эквиваленте такая помощь составляет более 30 миллионов гривен.

- Сотрудничает ли "Киевстар" с государством в плане предупреждения эпидемии коронавируса на территории Украины? Что уже сделано и что планируете в ближайшее время?

- С помощью инструментов Big Data мобильные операторы могут проектировать алгоритмы, которые позволяют, например, устанавливать корреляцию между мобильностью граждан и количеством заболеваний в том или ином регионе.. Для такого анализа используется обобщенная, неперсонифицированная статистика. Благодаря подобным математическим моделям государство может более точно распределять медицинскую помощь, направляя ее в населенные пункты, где есть вероятность новых вспышек заболевания.

Например, на сайте "Киевстар" есть аналитические графики, которые показывают, как в каждой из областей Украины соблюдаются правила самоизоляции и какие города оказались наиболее сознательными в этом вопросе. Это хоть и не большая, но важная составляющая усилий телеком-отрасли для помощи стране. Помимо этого, мы делаем по запросу МОЗ информационные смс-рассылки с напоминанием о соблюдении карантина.

- Как повлияет карантин на финансовое состояние вашей компании? Есть прогнозы?

- Надеемся, что карантинные ограничения не продлятся очень долго и вскоре страна вернется к обычному рабочему процессу. Как я уже говорил, “внутреннее” потребление услуг связи увеличилось. Но есть рынки, где движение практически полностью остановилось – международный роуминг, например.

Но мы продолжаем, не смотря на текущие сложности, обеспечивать рабочие места, обслуживать клиентов и выполнять обязательства перед госбюджетом. Для этого важно сохранить существующие источники доходов и искать новые пути развития.

Поэтому вызывает недоумение, когда некоторые представители телеком-бизнеса поднимают перед регулятором вопрос о снижении ставок внутреннего интерконнекта (такса, которую телеком операторы платят друг другу за взаимный доступ к своим сетям. – Ред), якобы из-за этого абоненты не хотят звонить на другие сети. Но это не так, поскольку на украинском телеком-рынке действует европейская модель тарифов, где за фиксированную плату за пакет услуг, абоненты получают большие объемы интернета и голосовой связи, в том числе, минуты на другие сети. В то же время доходы от терминации трафика позволяют операторам вкладывать больше средств в развитие сетей нового поколения по всей территории Украины и наполнять госбюджет Украины, что является нормальной работой экономики.

Также мы бы хотели вернуться к вопросу отмены регулирования ставки доступа на украинские сети операторов из других стран. Это устранит текущий перекос, ставка доступа на украинские сети почти в два раза дешевле, чем за доступ из Украины на сети иностранных операторов, и даст дополнительный валютный доход для всей отрасли и налогов для государства.

- Возглавляемую вами компанию много критиковали за недавнее увеличение тарифов. Чем была обусловлена необходимость такого увеличения и стоит ли абонентам "Киевстар" ожидать нового подорожания услуг в ближайшем будущем – скажем, в течение года?

- Я за аргументированную, а не эмоциональную критику. Цена за минуту, за мегабайт постоянно снижается, но потребление, особенно мобильного интернета – растет почти 100% год к году. И это заставляет всех операторов пересматривать наполнение своих коммерческих предложений. Например, потребление голосовых услуг с момента карантина выросло на 20% и продолжает увеличиваться, но никто не стал платить больш. И украинские сети справляются с ростом нагрузок гораздо лучше, чем в развитых европейских странах.

К сожалению, невозможно зафиксировать раз и навсегда стоимость товара, поскольку и макроэкономическая, и украинская среда меняются очень быстро.

Например, мы бюджетировали инвестиции в сеть, техподдержку и лицензии по курсу 26,5 грн в первом квартале, и пересмотрели этот прогноз до 29 гривен за доллар. С учетом, что львиная доля инвестиций – в твердой валюте, это означает нам для выполнения планов развития сети 4G/LTE надо привлечь еще 300-400 млн гривен.

В то же время, для нас важно сохранять доступность услуг, и удерживать цены, адекватные ситуации на телеком рынке.

Замечу, что у "Киевстар" – далеко не самый большой “средний счет” абонента (по данным 2 квартала 2020 года это 68 грн на абонента. – Ред.), даже в реалиях Украины, не говоря о сравнении с европейскими странами.

Как я уже говорил, сейчас мы предоставляем всем нашим абонентам много сервисов без тарификации, и продолжаем это делать до окончания карантина.

Также есть особые предложения для социально незащищенных людей, которым действительно сложно. Например, мы предложили абонентам возраста 60+ тарифный план с неограниченными минутами в сети за 60 грн. Раньше, чтобы воспользоваться этим предложением, пожилым людям надо было заключать договор, предъявлять документы. А во время карантина они могут подключить тариф по звонку в колл-центр.

Много людей старшего возраста сейчас начинают осваивать мобильный интернет. Для них мы организовали обучающую программу “Смартфон для родителей” – и получаем много позитивных откликов. Сегодня на телеком-рынке – огромное количество тарифных планов для разных возможностей и уровня потребления. Только у "Киевстар", например, более 150 коммерческих предложений. Более того, абоненты могут свободно мигрировать со своим номером телефона из одной сети в другую.

Поэтому вопрос цены далеко не такой острый, как лет пять тому назад.

- В апреле исполняется 2 года после запуска 4G от "Киевстар". Не заставила ли пандемия приостановить развитие сети? Как продвигается дело в нынешних сложных условиях? Словом, с какими достижениями компания подходит к этой годовщине?

- На сегодня у нас уже более 11 тысяч населенных пунктов с 4G, и 10 миллионов абонентов, которые за два года воспользовалось этой услугой. Есть села, где потребление 4G интернета на абонента – почти 40 Гб в месяц.

Чтобы как можно больше жителей Украины получили доступ к 4G, в январе 2020 года четыре мобильных оператора и НКРСИ подписали "Дорожную карту выполнения действий по рефармингу". Согласно этому плану, уже летом 2020 года телеком компании должны начать осваивать диапазон частот 900 МГц. Эти частоты технически более пригодны для развития мобильного интернета в сельской местности и на автодорогах.

Но, к сожалению, сейчас один из участников проекта (компания “Интертелеком”. – Ред.) ведет судебный спор с регулятором относительно лицензий на частоты, в том числе, те, что должны задействоваться в рефарминге. Надеемся на конструктивное решение этой ситуации.

Мобильные операторы, которые ранее согласовали и подписали предложенный НКРСИ план действий, брали на себя взаимные обязательства – и должны их выполнять. Процесс судебного разбирательства для компании "Интертелеком" не должен ставить под сомнение достигнутые договоренности или как-то влиять на возможность других операторов выполнять работы в утвержденные сроки, так как это может привести к пробуксовке всего проекта. "Киевстар" свои обязательства выполняет. Мы заплатили за лицензии на LTE900 более 260 млн грн, и 129 млн грн уже потратили на технические работы.

Уверены, что развитие скоростного интернета в селах – проект государственной важности. Поэтому продолжаем строить и развивать сеть 4G. Украина должна быть на связи с новыми технологиями, и наша задача - приложить для этого все усилия.

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