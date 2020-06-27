Украина держит высокий темп распространения COVID-19: статистика на 27 июня

По состоянию на утро 27 июня в Украине официально подтверждены 42 065 случаев коронавирусной инфекции. Из них 948 были обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1110 человек (+24 за сутки), а 18 701 пациент (+402 за сутки) полностью поборол болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 168, городе Киев – 140 и Ривненской – 111.

По данным Центра общественного здоровья Украины, всего проведенных исследований методом ПЦР – 631 966, методом ИФА – 190 344.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 1811 (1158 выздоровели)

Волынская обл. – 2161 (691 выздоровел)

Днепропетровская обл. – 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. – 415 (163 выздоровели)

Житомирская обл. – 1371 (741 выздоровел)

Закарпатская обл. – 2640 (926 выздоровели)

Запорожская обл. – 565 (417 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 2253 (1096 выздоровел)

г. Киев – 4866 (1490 выздоровели)

Киевская обл. – 2469 (1279 выздоровели)

Кировоградская обл. – 642 (529 выздоровели)

Луганская обл. – 76 (58 выздоровели)

Львовская обл. – 5004 (737 выздоровели)

Николаевская обл. – 392 (281 выздоровел)

Одесская обл. – 1567 (725 выздоровели)

Полтавская обл. – 309 (268 выздоровели)

Ривненская обл. – 3475 (1705 выздоровели)

Сумская обл. – 287 (209 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1876 (1124 выздоровели)

Харьковская обл. – 2046 (1030 выздоровели)

Херсонская обл. – 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 777 (536 выздоровели)

Черкасская обл. – 635 (451 выздоровел)

Черновицкая обл. – 4631 (1853 выздоровели)

Черниговская обл. – 519 (145 выздоровели).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 27 июня коронавирусом в мире заразились более 9,9 млн человек.