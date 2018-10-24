''Украина давно созрела!'' Ницой предложила жесткое решение по языковым квотам

До проведения в Украине переписи населения для определения точного процентного соотношения национальных меньшинств и коренного населения публичное пространство страны должно быть на 100% украиноязычным.

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL высказала писательница Лариса Ницой. Она также считает, что, вводя языковые квоты в СМИ, целесообразно распространять издания не на украинском языке на территории проживания меньшинств, а не по всей Украине.

"В общем я за то, чтобы сначала сделать перепись населения, а уже потом по факту говорить о языковых квотах. А до переписи в Украине все должно быть 100% на украинском языке. Точка!" - написала она.

"Для того, чтобы определить, где у нас живут меньшинства, следует сделать перепись населения, условную карту с обозначением их мест обитания. Посчитать, сколько нацменьшинств у нас в целом", - добавила Ницой, уточнив, что схожый подход используется в соседней Польше.

"Я уже не раз призывала прекратить политические игры и сделать так, к чему уже давно созрела Украина", - подытожила писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой жестко прошлась по любителям русской попcы. Она предложила вспомнить опыт СССР в годы Второй мировой войны.