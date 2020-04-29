Подход, который использовала Украина к введению карантинных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19, является уникальным.

"Я думаю, что наши уроки будут брать другие страны мира для того, чтобы оценивать и в дальнейшем использовать при введении карантина в условиях пандемии того или иного вирусного заболевания", – сказал в эфире ObozTV главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Все другие страны вводили карантин уже при значительном всплеске заболеваемости. Мы вводили карантин при первом случае передачи инфекции внутри страны", – пояснил чиновник.

Украина дала миру урок борьбы с COVID-19

Он подчеркнул, что благодаря такому подходу Украине удалось избежать стремительного скачка заболеваемости коронавирусом и по состоянию на 29 апреля выйти на "плато", при котором ежедневно количество новых случаев заражения может исчисляться 400-600.

Вместе с тем главный санврач заметил, что уникальный подход к карантинным мероприятиям не позволяет строить прогнозы развития эпидемии в стране, основываясь на сценариях других стран.

"Отслеживая даже западные страны, мы не можем точно сказать, сколько времени у нас будет продолжаться это плато", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Виктор Ляшко сообщил о том, что в Украине первые ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19 будут проведены в Одесской и Сумской областях.