Украина из-за COVID-19 закроет въезд и выезд в Крым

Кабинет министров временно прекратил работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и Севастополя и выезда из нее.

Это связано с ухудшением ситуации с коронавируса, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Когда начинают действовать ограничения

С 8:00 9 августа до 8:00 30 августа временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя и выезда из нее.

При каких условиях можно ехать

Несмотря на прекращение работы КПВВ, пересечение разрешается, если вы:

проживаете в Крыму или Севастополе, а также там ваш транспорт или другое имущество. Тогда вам можно на въезд;

проживаете за пределами Крыма или Севастополя, но дали согласие на самоизоляцию с использованием сервиса "Дій вдома" с момента пересечения КПВВ на временно оккупированную территорию и выезда с нее;

цель вашей поездки –- обеспечение защиты национальных интересов или выполнения международных обязательств;

представитель дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих из Крыма и Севастополя.

Выезд из Крыма и Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства возможен только по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

А вот выезд из этих территорий и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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