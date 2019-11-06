Минутка истории и немного статистики. В царской России, которая включала в себя и Украину, процент оправдательных приговоров в судах варировался от 25% до 30%.

Во времена сталинского правления, в 30-тых годах прошлого века, во время пика работающего репрессивного аппарата, уровень оправдательных приговоров в суде колебался на уровне 10%. Хотя, если говорить о "тройках", то там эффективность была на уровне 100%.

В современной демократической Украине количество оправдательных приговоров не превышает 0,24%. Очень близкий результат к тем же пресловутым сталинским "тройкам". Возникают вопросы о том, суд у нас или судилище? Все ли, кто обвиняются, - не правы? Суды практически всегда соглашаются с обвинением, потому что обвинение высококлассное или потому, что есть иные причины?

Судебная система 24 канал

В общем статистика сильно отличается от европейской. А может все дело в том, что если обратиться к статистике досудебной стадии то видно, что в Украине не более 3% подозреваемых отсеивается на досудебной стадии, в то время как в Германии не меньше 40%. В общем все это говорит о том, что наша судебно-правовая система не эффективна и требует реформирования. Но пока об этом предпочитают больше говорить, чем практическими действиями менять ситуацию. А статистика лучшее подтверждение того, что в этом направлении у нас все очень плохо и задеть может каждого.

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