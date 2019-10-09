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9 октября • обновлено в 18:23
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Украина 5 лет щелкала по носу зарвавшихся соседей

1.5т

Не так давно (перед выборами) об этом сказал некто Зеленский, пребывая во Франции для встречи с Макроном. Еще не став президентом, он поделился этой своей "мечтой", и об этом написали в The Wall Street Journal.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Собственно, до выборов этого года было немножко наоборот. Это российская армия нас смешила. Их падающие ракеты нас смешили. Стадионы-однодневки, уходящие под землю. Рабство в России, стакан Путина, которому посвящают целые программы в прайм-тайм. На их смеющиеся Искандеры мы тут 5 лет чхать хотели, на все их имперские замашки крутили пальцем у виска и показывали красивый знак: "Ось вам!" Уже немножко ушедший в небытие Турчинов, как напоминание, что Украина 5 лет щелкала по носу зарвавшихся соседей, все-таки научил гордиться и дерзить.

И вот сейчас приходит некто, кто потерялся в трендах. Кто-то решил, что мы тут будем разворачиваться назад, просить прощения за что-то, кому-то что-то отдавать. Этот кто-то не видел потоки машин, вывозимых мародерами из Донбасса в Россию. Девушек, убитых и изнасилованных в лесах под оккупацией, заводы, разобранные на металлолом или оборудование, вывезенное в Российскую Федерацию.

Сегодня люди, останавливающие ВСУ, останавливают их же, но чтобы не уходили.

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Смешить Путина можно собой лично, но не отождествлять себя со всей Украиной. Не думаю, что украинцы уполномочили на это кого бы то ни было. Мы же видели то существо, которое играет украинца в передаче у Соловьева? Его там пинают и по морде дают, а зрители смеются и думают - вот такая Украина. Вот так мы их, вот такие они все и есть.

Я бы поняла, если бы от лица Украины выступал ЗЛОЙ клоун. Который смешит, а тем временем враг получает новый пакет санкций. Обманчиво корчит рожу перед телекамерами, а через минуту едет на запуск новой украинской ракеты. Со смехом ведет переговоры, но в результате которых РФ падает еще ниже. Вот так можно было бы "смешить" Путина.

Но это высший пилотаж, не правда ли?

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Елена Зеленская
Место
Украина
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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ккк Александр
ккк Александр
"Этот кто-то не видел потоки машин, вывозимых мародерами из Донбасса в Россию. Девушек, убитых и изнасилованных в лесах под оккупацией," - это про мародеров из Торнадо? Они разве что то в Россию вывозили? Вроде наоборот!
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"Стадионы-однодневки". Кстати вот посещаемость этих однодневок в этом сезоне: Газпром-арена 47 тыс. на каждом матче, Ростов-арена - 29 тысяч, Самара-арена 20 тысяч, Екатеринбург-Арена 18 тысяч, Фишт - 15 тысяч. Даже Мордовия-арена больше 9 тысяч. А вы там смейте с посещаемостью в 5 тысяч.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
" Этот кто-то не видел потоки машин, вывозимых мародерами из Донбасса в Россию." О чём она вообще речь-то ведёт? Учитывая, что автомобилизация Украины на уровне северной Африки и качество такое же. То что там вывозить и куда?
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