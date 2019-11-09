"Прав был Коломойский?" СМИ разгромили новую идею Зеленского о цензуре

Фраза о "требованиях и стандартах новостей" в указе "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским, является терминологическим недоразумением.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Так он отреагировал на возмущения сотрудников СМИ из-за некоторых пунктов этого документа.

Что говорит власть

Министр уверяет, что правительство не собирается регулировать стандарты журналистских материалов.

"Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС [министерства культуры, молодежи и спорта]", – отметил он.

"Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества", – добавил Бородянский.

Он пояснил, что украинское правительство планирует:

ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация, что важно в условиях информационной войны с РФ и возможного финансирования некоторых СМИ страной-агрессором.

ввести определения характера информации (новостная, развлекательная, юмористическая и т.п.) вместе с возможной обязанностью обозначать распространяемый контент в соответствии с тем видом, к которому относится информация. Это, добавил министр, является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию.

Бородянский также подчеркнул, что в странах с устойчивыми демократиями, где существует журналистское самоуправления и саморегулирование/сорегулирование медиа, вопросы стандартов решены кодексами профессиональной этики и стандартами, за неукоснительным соблюдением которых следит профессиональное сообщество.

"В Украине мы, как государство, должны создать условия для профессионального сообщества, которые сделают эту модель работающей и в нашей стране. То есть, государство не заходит на территорию, которую оно не должно регулировать, а создает надлежащие условия для саморегулирования и сорегулирования", – написал он.

Владимир Зеленский на пресс-марафоне ОП

В комментарии "РБК-Украина" член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов Татьяна Попова сообщила, что законопроект не будет выходить за рамки Европейского законодательства.

По ее словам, 22 ноября 2018 года французский парламент принял законопроект о "борьбе с манипулированием информацией". Именно на базе этого закона в Украине планируют разработать адаптированный вариант закона "Об урегулировании деятельности СМИ в Украине".

На вопрос, можно ли будет подать в суд за информацию в новостях, Попова ответила: "По французскому антифейковому закону, это возможно только в предвыборный период и только за три месяца до выборов: местных или парламентских. То есть это будет не раз в 5 лет [в Украине] а все-таки чаще. Но только за три месяца и только через суд, после доказанности фейка в суде. Ну у нас и сейчас в принципе можно подавать в суды".

Попова отметила, что теоретически закон будет принят до начала местных выборов.

Что ответили СМИ и общественность

"Забавно смотреть, как Бородянский пытается преорально поменять изданный указ Зеленского. Скажите ему кто-нибудь, что языком это не получится... Прав был Коломойский, назвав Бородянского подонком", – прокомментировал объяснения министра главный редактор издания "Українські новини" Денис Иванеско в своем Facebook-аккаунте.

В свою очередь лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал указ "неконституционным наступлением на свободу слова и очередным шагом к узурпации власти".

Он также заявил, что парламентская оппозиция из-за этого "должна немедленно инициировать начало процедуры импичмента" президента.

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Шеф-редактор интернет-издания "Обозреватель" Орест Сохар также отреагировал на скандал.

На своей странице в Facebook он написал: "Люди, которые кривлялись над всем политикумом, сами оказались не готовы к критике.

И поэтому решили с помощью уголовного кодекса подправить стандарты журналистики..."

Украинский блогер, политолог Алексей Голобуцкийна своем Telegram-канале пошутил: "Новости должны быть такими, чтобы не огорчать президента".

Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза сравнил инициативу с реалиями Северной Кореи, России и Беларуси, назвав ее "чистым факапом".

"В современном мире новых коммуникаций пытаться ограничить СМИ – более, чем наивно", – отреагировала журналистка Наталья Влащенко на своей странице в Facebook.

По ее мнению, в сфере медиа есть два регулятора – суд, а также аудитория и рынок, – которых "вполне достаточно".

Журналист Сергей Щербина отметил, что в начале 2019 года Зеленский говорил о том, что владельцам каналов надо запретить управлять новостными блоками.

"Каких-то полгода в президентском кресле привели Зеленского к "очевидной" мысли – новостные блоки должны быть отрегулированы государством", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, указом № 837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" от 8 ноября Владимир Зеленский также поручил Кабинету министров до конца 2019 года провести масштабную приватизацию, подготовиться к открытию рынка земли, выработать систему просчета прожиточного минимума по европейским стандартам.

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