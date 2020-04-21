Уйти первой.

Поразила меня история Инны Макаровой и Сергея Бондарчука, известных актрисы и режиссера советского кино, знаете, да? Я почему снова о знаменитых? Потому что о клиентах нельзя, а жизненные модули у многих людей похожи.

В общем, была у них большая любовь, о которой Макарова с грустью и тоской вспоминала до конца своих дней. И хотя она второй раз вышла замуж и прожила с прекрасным человеком более сорока лет, Бондарчука забыть не могла. Ее дочь, Наталья Бондарчук, говорила, что если любовь была, если тронула души обоих, то она не исчезает, как бы потом ни сложились их судьбы.

А тогда Инна была неопытной девушкой, студенткой, а он уже зрелым мужчиной с багажом не только профессиональных успехов, но и любовных приключений. Он был красив, харизматичен и талантлив, не влюбиться не было ни малейшего шанса. Ее чувство было взаимным. Они поженились и прошли через многие трудности, сохранив чувства друг к другу. Это была такая любовь, что все, кто попадал в их дом, ее чувствовали.

Но спустя десять лет их брака на горизонте показалась соперница... Ирина Скобцева была юной, нежной начинающей актрисой... Бондарчук увлекся... Снимал ее в своих фильмах, возил с собой в командировки... Макаровой рассказывали, но она не верила, говорила, что он сам ей рассказал бы, если бы был серьезно увлечен...

И вот однажды утром Инна открыла глаза... Он стоял у открытого окна, курил... Он был очень грустным и потерянным... И Макарова сказала, неожиданно для себя, спонтанно: "Сережа, нам надо расстаться. Так будет лучше".

Спустя годы на вопрос журналистов, жалеет ли она об этих словах, она всегда отвечала: "Нет, я поступила правильно". Однако ее дочь утверждала, что о своем сожалении мать не признавалась даже себе.

Бондарчук еще долгое время жил один, а после женился на Скобцевой и прожил с ней большую и, похоже, счастливую жизнь.

Людмила Хитяева, звезда советского кино, неповторимая Дарья в "Тихом Доне", всегда пользовалась успехом у мужчин. Жизнь щедро даровала ей красоту, талант и обожание противоположного пола. Но она была верной, в отличие, от ее мужей. По разным причинам - из зависти к ее успеху, из-за уязвленного самолюбия, из-за личной успешности и доступа к большому числу женщин - и первый, и второй муж изменяли ей. Настоящее счастье она нашла с третьим мужем Валерием Леонтьевым. Они познакомились случайно в гостях, его жена проткнула каблуком ногу Хитяевой. Через год, когда он развелся, сказал Людмиле, что сразу понял, что она его женщина. Валерий был молодым, красивым спортсменом, который ставил трюки для кино. Людмилу он обожал, несмотря на то, что она была старше на десять лет.

По ее словам, они надышаться друг на друга не могли. После киноэкспедиций, бывало, не выходили из дома по нескольку дней. К тому же, сын Хитяевой прекрасно принял Валерия. Все складывалось прекрасно, пара прожила вместе двадцать счастливых лет.

Когда Валерию был 51 год, Людмила как-то увидела его в окружении детей и поняла, что ему очень этого не хватает. У нее был сын и внуки, а совместных детей она родить не смогла, сказались последствия двух абортов. Она решила, что ему нужны свои дети, и однажды буквально, что называется пальцем в небо, указала ему на продавщицу в магазине канцтоваров. Он ошалел от такого предложения... Но прислушался к мудрой жене. И уже через неделю представил новую избранницу Алену своей матери. С новой женой у Валерия родились сын и дочь. А Хитяева - желанный гость в их доме, они дружат семьями.

Однажды Людмила Ивановна призналась, что, отпуская своего Валеру, она в душе думала, что он все-таки не воспользуется ее предложением. Но муж ушел в другую жизнь.

Я думаю, знаете, провокация - не лучший способ получить подтверждение любви. "Она так часто говорила о разводе, что в конце концов я привык к этой мысли. И хотя поначалу я страшно боялся ее потерять, когда моя жена в очередной раз предложила развестись, я согласился", - я нередко слышу это от мужчин. Зачастую женщины сами поселяют в головах своих мужчин сценарии, которых больше всего боятся. Вместо прямого диалога о том, что у них происходит в паре, честного заявления о своих страхах и потребностях, женщины решают за мужчин, как им лучше и чего они хотят на самом деле. "Я тебя отправлю к другой, но ты не уходи, докажи, что ты меня любишь", - думает женщина. Предлагая расстаться, она не всегда осознает, чего хочет. 'Я так боюсь тебя потерять... Ты так нужен мне... Я боюсь, что ты уйдешь к другой, потому что у нас нет детей...", - в действительности она боится именно этого, а вслух произносит: "Уходи". Она говорит это первой, опасаясь, что он ее оставит. Если оставит он, это будет нестерпимо больно, ранит в самое сердце. А так... "Я решила сама". И мужчина уходит... "Раз я не нужен тебе, так что ж?". Он не слышит, как она боится, как отчаянно он ей нужен, он слышит, как она его отталкивает, отвергает. И уходит...

Не в гордости дело... И не в мудрости, я думаю... "Я оттолкну его, я уйду первая, чтобы он не сделал это со мной". Вот истинная причина того, почему любящая женщина рвет отношения.