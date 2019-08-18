"Уйдет, как Захарченко"? В "ДНР" заговорили о скором смещении Пушилина

Из-за недовольства Кремлем политикой главы "ДНР" Дениса Пушилина, его могут сместить с занимаемой должности в преддверии годовщины гибели бывшего "лидера" Александра Захарченко.

Такое предположение в блоге на OBOZREVATEL высказал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, доказательством этому может служить недавнее возвращение в Донецк основателя движения "Донецкая Республика" Андрея Пургина, давнего оппонента Пушилина.

"Непонятно, долго ли еще Денис Пушилин пробудет у власти, ведь ситуация в "ДНР" довольно сложная, а раздача российских паспортов не улучшила настроение. На фоне этого в Донецк возвращается Пургин, у которого с Пушилиным был личный конфликт по поводу дальнейшего развития "республики". И все это в преддверии годовщины гибели Захарченко. Может, можно ожидать звездного ухода Пушилина?" – поинтересовался блогер.

Денис Пушилин и Александр Захарченко riafan.ru

Баринов напомнил, что Пушилин и Захарченко – ставленники куратора по Донбассу Михаила Бабича. Их задачей было вести бизнес и вывозить ценное имущество из Донбасса в Россию. А вот Пургин – человек ФСБ, цель которой – кровопролитная война на Донбассе.

"Бизнес-схемы, которые орудуют под руководством Пушилина, полностью исчерпали ресурс "республики". Его рейтинг упал до 5-12%. Ситуация в Донецке находится на грани "бунта". Пушилин пытается развлечь ее митингами в стиле "Путин, признай выбор Донбасса", но получается слабо. Посмотрим, что будет делать дальше завзятый сторонник русского мира Пургин", – подытожил Баринов.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "ДНР" Денис Пушилин впал в панику из-за покушения на себя и набирает "головорезов" в личную охрану.

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