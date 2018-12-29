Угрожали показать ''независимую Украину'' и "кузькину мать": митрополит ПЦУ о терроре Москвы

В Украине продолжается переход общин в единую церковь. В нескольких областях прихожане уже объявили о намерении стать частью Православной церкви (ПЦУ). Правда, не все идет гладко. В селе Доброгорща на Хмельниччине произошел скандал. Местные жители после принятия решения о переходе начали получать угрозы от священников Московского патриархата. По крайней мере, об этом говорят в ПЦУ.

Для того, чтобы разобраться в ситуации и понять, как проходит процесс перехода общин в регионах, OBOZREVATEL поговорил с митрополитом Хмельницким и Каменец-Подольским Антонием (Махота).

— Вы заявили, что в местной общине Хмельниччины возникли проблемы из-за угрозы представителей Московского патриархата. Вы можете более подробно объяснить ситуацию?

— В Доброгорщах община на собрании решила перейти к Православной церкви Украины. Принимали это решение они лично, в их выбор никто не вмешивался. По большому счету, я об этом не знал, духовенство не знало, а люди сами решили.

Митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота)

— Они были прихожанами Московского патриархата?

— Да. Они видели последние события, следили за ситуацией в стране, так и организовали собрание, обошли дома. У них много подписей, председатель сельсовета все утвердил. По всем юридическим аспектам сделали, и священник их поддержал. Приехали ко мне в епархию, и я как управляющий епархией с радостью их принял.

Самое интересное, что священник — белорус по национальности и на украинском не разговаривает. И это не потому что он не хочет, а потому что трудно. Но духом и душой он такой украинец, еще среди этнических надо поискать. "Ну как, мы же в Украине живем. Наших детей там убивают, а они не дают на нашем языке служить, не дают церковь создать", — говорит он, а я приятно удивлен.

Это замечательно, что люди понимают духовность и государственные аспекты.

Прошел день и на утро мне звонит сестра старосты храма. Она у нас в Хмельницком ходит в один из храмов. Говорит: "Владыко, утром много проклятий, угроз в смс-сообщениях от благочинного местного протоиерея Владимира Зайца. Угрожает, что приедет с владыкой, духовенством, будут все разбирать. Обещал показать нам "независимую Украину", "поместную церковь", доходило даже до "кузькиной матери".

Хотя в четверг, 27 декабря, в интервью местным СМИ он сказал, что такого не было, но у людей остались смс-сообщения с его угрозами. Я им говорю, что нужно придерживаться действующего законодательства, обратиться в полицию для обеспечения порядка. Вы — община, решили этот вопрос. Мы, конечно, вас поддержим и будем защищать.

Поэтому и обратился прежде всего к СМИ, потому что вы — большая действенная сила власти. Уверен, если СМИ доведут первую общину до логического завершения, чтобы они первую службу отслужили, было бы очень хорошо. Общественные институты должны играть более важную роль чем правоохранительные органы.

— Были же обращения в полицию?

— Конечно, мы подсказали как делать, они и сами умные люди. Община состоит в большинстве из учителей, это и те, кто на селе живут...

— А сколько людей в приходе?

— Где-то 800 человек в целом. 300 человек проголосовали за переход. Это как на выборах, если "отбросить" полностью старых или очень молодых — как раз где-то процентов 80-90 проголосовали. Две женщины на собрании не проголосовали публично из всех. Вот одну из этих женщин московские священники нашли, ее используют, говорят, что она против. Я понимаю, но по такой логике общество жить не может. Если большинство села поддерживает, то оно и определяет как будет дальше.

Они обратились в полицию, думаю, что все будет хорошо. Если бы не поднимали этот вопрос, то и не было б переходов. Многие звонили, говорили мол "вы неканонические" и называли много пунктов. Но священник грамотный, он говорит: "Вас сейчас весь мир не признает, вы и сами являются раскольниками, что вы мне говорите?". И так еще сказал грамотно: "Как канон можно ставить выше крови, они кровь детей проливают, а вы мне канонами тычете". Было это довольно трогательно слышать из уст русскоязычного священника, но сознательного гражданина.

— В организационном плане — община заявила о желании перейти к Православной церкви Украины. Это как по канонам надо согласовать?

— На Соборе мы это обсудили. В Государственном департаменте по вопросам религии разрабатываются необходимые документы. Согласно действующему законодательству, люди и образуют религиозную общину. Как понимаю, здесь также по законам получается 50% + 1 и все.

Мне подсказывает здравый смысл — люди собираются, голосуют, местные органы власти это фиксируют. Я думаю, когда официально получим Томос, вопрос уже будет до конца решен. Но духовно, что они должны ждать или еще что-то, у нас нет таких ограничений.

— Что касается других общин в области, есть желание перейти к новосозданной церкви?

— В четверг еще одна община в Хмельницком перешла. Около 15 общин ко мне обратились, как переходить. Я им юридически объяснил, а духовно они и так понимают. Должны собраться на собрании и протоколом это оформить, и мы радостно примем их. Приятно и со священниками, потому что у нас 3 епархии Московского патриархата из разных уголков. И с Шепетовки, и из Хмельницкого, а также из Каменец-Подольской епархии духовенство и миряне подтягиваются. Просто еще праздники идут, люди сейчас больше личным заняты. Но многие переходят, не дожидаясь 6 января, когда мы получим Томос.

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