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8 мая • обновлено в 21:25
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Угроза "усиленной вспышки": журналист указал на "прокол" Минздрава с коронавирусом в Украине

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Ситуация с коронавирусом в Украине может быть намного хуже, чем свидетельствуют официальные данные Минздрава.

Об этом заявил журналист Дмитрий Копий в Facebook, обратив внимание на масштабы тестирования населения на COVID-19.

Он отметил, что в России на один миллион человек припадает почти 33 тысячи тестов, в Беларуси более 24 тысяч, тогда как в Украине – 3 466.

"Что это значит? Это означает, что мы фактически не знаем реальной ситуации с коронавирусом в стране. Тестов делается очень мало. Реальная ситуация может быть гораздо хуже, чем есть. Власть под давлением людей смягчает карантин, но власть сама не понимает, что будет дальше. А дальше может быть усиленная вспышка", – опасается он.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро пятницы, 8 мая, в Украине зарегистрировано 14 195 случаев заражения COVID-19.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Дмитрий Копий
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Горенко Иван
Горенко Иван
Количество проведенных тестов на россии и в Белоруссии никак не повлияло ни на развитие эпидемии в этих странах ни на фальсификацию ними статистики заболеваний и смертности. В Украине тестов проводится в 2 с лишним раза больше (на душу населения) чем в Японии - об этом показателе паникеры почему-то скромно умалчивают. Зачем на меня сегодня портить тест, если я точно знаю, что не инфицирован? Если завтра появятся характерные симптомы - значит нужно обратится за тестом. Делать тесты всем подряд имеет смысл если есть возможность делать их каждому хотябы раз в сутки. Если нет - значит только по мере необходимости.
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Общество

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  • УКРАИНА:

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    Вылечились: 2706. Умерли: 361.

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