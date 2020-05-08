Угроза "усиленной вспышки": журналист указал на "прокол" Минздрава с коронавирусом в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине может быть намного хуже, чем свидетельствуют официальные данные Минздрава.

Об этом заявил журналист Дмитрий Копий в Facebook, обратив внимание на масштабы тестирования населения на COVID-19.

Он отметил, что в России на один миллион человек припадает почти 33 тысячи тестов, в Беларуси более 24 тысяч, тогда как в Украине – 3 466.

"Что это значит? Это означает, что мы фактически не знаем реальной ситуации с коронавирусом в стране. Тестов делается очень мало. Реальная ситуация может быть гораздо хуже, чем есть. Власть под давлением людей смягчает карантин, но власть сама не понимает, что будет дальше. А дальше может быть усиленная вспышка", – опасается он.

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Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро пятницы, 8 мая, в Украине зарегистрировано 14 195 случаев заражения COVID-19.

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