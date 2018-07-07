Угроза обезвоживания страны: украинцы сказали, что сделать с заводом Коломойского

Из-за полной остановки предприятия "ДнепрАзот", контролируемого олигархом Игорем Коломойским, Украина оказалась под угрозой коммунального коллапса. Ведь отсутствие поставок жидкого хлора в города будет означать прекращение централизованного водоснабжения.

В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у читателей, верят ли они в цивилизованное решение такой масштабной проблемы общенационального масштаба и какие методы для этого предлагают.

Согласно итогам проведенного опроса, 62% его участников предложили национализировать завод, который снабжает коммунальные предприятия главным обеззараживающим средством.

Вместе с тем, 13% респондентов предложили найти альтернативного производителя жидкого хлора и покупать его в Европе. Столько же читателей высказались за снижение цен на газ для "ДнепрАзота".

Наименьшее количество среди опрошенных, 11%, и вовсе настроены пессимистично, поэтому намерены запасаться водой, поскольку уверены, что быстро эта проблема не решится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве предупредили о возможном отключении горячей воды и отопления из-за спора между "Нафтогазом" и "Киевэнерго".