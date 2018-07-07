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Угроза обезвоживания страны: украинцы сказали, что сделать с заводом Коломойского

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Из-за полной остановки предприятия "ДнепрАзот", контролируемого олигархом Игорем Коломойским, Украина оказалась под угрозой коммунального коллапса. Ведь отсутствие поставок жидкого хлора в города будет означать прекращение централизованного водоснабжения.

В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у читателей, верят ли они в цивилизованное решение такой масштабной проблемы общенационального масштаба и какие методы для этого предлагают.

Согласно итогам проведенного опроса, 62% его участников предложили национализировать завод, который снабжает коммунальные предприятия главным обеззараживающим средством.

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Вместе с тем, 13% респондентов предложили найти альтернативного производителя жидкого хлора и покупать его в Европе. Столько же читателей высказались за снижение цен на газ для "ДнепрАзота".

Наименьшее количество среди опрошенных, 11%, и вовсе настроены пессимистично, поэтому намерены запасаться водой, поскольку уверены, что быстро эта проблема не решится.

Обнзвоживание Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве предупредили о возможном отключении горячей воды и отопления из-за спора между "Нафтогазом" и "Киевэнерго".

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Тема
Опросы Обозревателя
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
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Derbal Petro
Derbal Petro
Ну раз ПриватБанку виявилось мало , то прийдеться націоналізувати і Дніпроазот . ) І так до тих пір , поки до Валерієвича не повернеться здоровий глузд і патріотизм . Що там на черзі ?
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andrei
andrei
Ха-ха. Крах надвигается во всем этом недогосударстве... Пичалька, однако:-)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Проект с названием "Украина" можно считать закрытым.
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Воробей Андрей
Воробей Андрей
Пигин Макс, Да нет, там такие же "совки", как в России. Привыкли терпеть трудности и лишения. Главное всё верно объяснить и народ отнесётся с пониманием. А то Путин нападёт.
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