Угроза коронавируса: доктор сказала, можно ли детям играть на улице

В связи с карантином и угрозой коронавируса детям, как и взрослым, необходимо обязательно сохранять социальную дистанцию.

Как передает ВВС, американский доктор Кэри Альтгофф подчеркнула, что не рекомендуется приближаться друг к другу менее чем на два метра.

Поэтому футбол, баскетбол и другие спортивные игры детям на время придется забыть. Проводить время на игровой площадке теоретически возможно, однако на практике социальную дистанцию мало кто выдерживает, подвергаясь рискам.

Альтгофф отметила, что вирус может жить на некоторых поверхностях по несколько дней, поэтому касаться спортивных сооружений и инвентаря на площадках также весьма опасно.

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Как писал OBOZREVATEL, состоянием на вечер 21 марта в Украине обнаружено 47 заболевших коронавирусом. Больше половины из них – в Черновицкой области.

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