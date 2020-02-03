"Угроз становится больше!" Синоптики встревожились из-за климата в Украине

В Украине прослеживаются аномальные климатических изменения, которые несут много угроз для населения.

Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает "Апостроф".

По ее словам, периодическая засуха – не единственная проблема, которая стала чаще прослеживаться в Украине.

"Засуха одно из таких явлений. Ливни становятся более интенсивными. Если выпадает град, то все чаще он имеет большой диаметр. Более мощными становятся шквалы, растет скорость ветра при шквалах. Чаще возникают смерчи. Сейчас они наблюдаются уже даже в марте и сентябре. Растет продолжительность периода с грозами, шквалами, градом. А поскольку эти явления становятся более интенсивными, то и угроз, связанных с ними, также становится больше. Растет количество жарких дней и продолжительность жаркого периода", – рассказала Балабух.

Особенно опасны такие явления в крупных городах.

"Ведь город дополнительно создает остров тепла за счет большой застройки, большого количества автомобилей и асфальтированных территорий, а также малого процента зеленых зон. Этот эффект острова тепла дополнительно дает нам 10 и более градусов", – отметила она.

Иллюстрация Фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит около 5 градусов.

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